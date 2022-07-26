Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Вступили в силу обновленные правила о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронной форме. Новые правила начали действовать с 15 июля, то есть уже действуют. Эти обновленные правила предусматривают возможность предоставления информации в кабинете пенсионера, которой нет в реестре», – сообщает Екатерина Котенкова.
То есть, объясняет она, бывают моменты, что какая-то информация не добавлена, а она бы позволила пенсионеру получать большие выплаты. Теперь же, констатирует журналистка, пенсионер сможет добавить ее самостоятельно, а не ждать, когда это сделает Пенсионный фонд. В частности, отмечает она, речь идет о сведениях о работе, записях в трудовой книжке или с предприятия, где человек работал, квалификации, поощрениях, информации о прекращении трудовых отношений или тяжелых условиях труда, что позволяет выходить на пенсию быстрее и увеличить сумму выплат.
«Как сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда, такие правила утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда от 01.06.2022 об очередности и предоставлении сведений для создания электронных трудовых книжек. Чтобы пенсия была больше, нужно создать электронные трудовые книжки и внести туда информацию или же внести информацию прямо в кабинет пенсионера», - объясняет Екатерина Котенкова.
Чтобы создать такие электронные трудовые книги, рассказывает она, нужно предоставить сведения в виде отсканированных копий документов в оцифрованном виде посредством создания соответствующей электронной записи в электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
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Как сообщала Politeka, Качура рассказал, какие лоты будут разыгрывать на благотворительной лотерее «Українці Поряд».
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о новой денежной помощи для украинских пенсионеров от ООН.