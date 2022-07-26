Политический консультант Александр Вербицкий объяснил, почему лучше не публиковать информацию о переданном Украине оружие, и заявил, что это был еще не последний Рамштайн.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

По мнению гостя программы, то, что перечень передаваемого нам вооружения не озвучивается, очень даже хорошо, поскольку часто доступ к информации и ее обилие лишнее.

«То, что в этом Рамштайне, а это не последний Рамштайн, только четвертый, не сказали ничего конкретного, - это хорошо. Потому что можно надеяться, что дадут то, что нам необходимо, в том коммюнике, которое было, сказано, что стороны пришли к взаимопониманию, соглашению», - отмечает Александр Вербицкий.

В общем же, констатирует эксперт, большое количество информации не всегда играет на пользу, так много и не нужно. Он подчеркивает, что фронт пусть лучше занимается свои делом, а тыл – своим. Главное, констатирует гость программы, это проявлять стойкое и спокойное презрение к агрессору.

«Презрение – это проявление силы, а истерика – это проявление или высшей степени эмоции горя, или слабости. Вот слабыми нам быть нельзя, 100%, а Рамштайн будет еще пятый и будет еще следующая Лугано», - констатирует Александр Вербицкий.

По словам эксперта, российско-украинская война не популярна в белорусском обществе, хотя там все молчат, поскольку так привыкли и так там работает система. Кроме этого, отмечает он, вступление белорусской армии в войну не выгодно самому Лукашенко. Как рассуждает гость программы, это ему нужно только для того, чтобы официально отчитаться перед россией и обвинить НАТО в нападении, то есть возможен casus belli.

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