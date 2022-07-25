Народный депутат Александр Качура рассказал, какие права теперь будут иметь поляки в Украине, и назвал Польшу без каких-либо преувеличений нашей братской страной.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Польша точно и без преувеличения является нашей братской страной. Сколько они миллионов украинцев приняли во время полномасштабного вторжения», – подчеркивает Александр Качура.

Кроме того, добавляет политик, он знает, что около миллиона поляков приняли также украинских граждан в свои семьи на временное проживание. Следовательно, убежден он, Украина должна была принять зеркальный закон относительно поляков, который Польша приняла в отношении украинцев.

Поэтому президент Зеленский, констатирует депутат, выполнил свое обещание, он внес такой законопроект, и теперь граждане Польши могут, например, беспрепятственно получить идентификационный код налогоплательщика в Украине, открыть бизнес, пользоваться социальными льготами, медицинским обслуживанием, находиться в стране без разрешений, трудоустроиться.

«То есть, то, что гарантировано украинским гражданами сейчас в Польше, мы делаем то же зеркальное в Украине», - объясняет Александр Качура.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала о новой денежной помощи для украинских пенсионеров от ООН.

Также Politeka писала о том, что Качура рассказал, когда ждать результатов действия закона о деолигархизации.





