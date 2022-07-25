Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко объяснил, что это революционная война, и для Украины она стала не только вызовом, но и шансом на перестройку.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Время задать себе вопрос, почему мы как у Шевченко «как Украину злые люди, усыпят, лукавые, и в огне ее, окраденную, разбудят»?», - спрашивает Геннадий Друзенко.

Он подчеркивает, что сбылись все слова Шевченко: Украина была усыплена, казалось, что россияне не начнут полномасштабное наступление, а к моменту нападения государство было разворовано, одного утра все проснулись от взрывов российских ракет. В то же время руководитель ПДМШ отмечает, что украинцы, хоть и очень хорошие люди, которые даже на блокпостах на самом передке улыбаются и шутят, но в нужный момент защитят себя.

«С хорошими по-хорошему, с плохими – жестко. Мы очень гостеприимны, но, когда к нам приходят нас денацифицировать и «освобождать» без нашего приглашения, касочка может остаться, а голова – нет», - подчеркивает Геннадий Друзенко.

По его мнению, война стала для Украины вызовом, который дает возможность и требует перестройки или даже скорее построения новой конструкции Украины. Руководитель ПДМШ считает, что это должна быть революционная война, которая ведется не только за границы или возвращение своего, а за изменение парадигмы, матрицы и общественного строя.

«Мы же люди, которые творят и лечат, а они (ред. – россияне) - уничтожают. К сожалению, они нам оставили много работы, но справимся. Руины всем плохи, кроме того, что позволяют построить новую жизнь», - объясняет Геннадий Друзенко.

Он отмечает, что украинцы, ушедшие на фронт и покинувшие своих детей, родителей, близких, отдали свою жизнь не просто за границы 1991 года. Границы, добавляет руководитель ПДМШ, - вещь довольно изменчивая, в свое время часть территорий потеряли Япония, Финляндия, Германия, но люди в этих странах живут лучше, чем в государстве-победительнице. Поэтому, подчеркивает он, нужно сформулировать цель, за которую мы сражаемся.

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