Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
«Любая молитва имеет великую силу, потому что она призывает на человека милосердие Отца Небесного», - подчеркивает архимандрит Лука.
По его словам, даже кратчайшая молитва «Спаси и сохрани», если ее написать на нательном крестике согласно традиции, обладает большой силой. Попутно священнослужитель вспоминает, что эту молитву использовали воины, в ней христианин просит Бога сохранить его тело и спасти душу.
Также он упоминает об общеизвестной молитве «Живый в помощи Вышняго. «Не зря с древних времен воины опаясывались поясом, на котором были написаны или вышиты слова этого святого псалма», – добавляет архимандрит Лука.
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