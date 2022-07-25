Заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) рассказал о силе молитвы.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Любая молитва имеет великую силу, потому что она призывает на человека милосердие Отца Небесного», - подчеркивает архимандрит Лука.

По его словам, даже кратчайшая молитва «Спаси и сохрани», если ее написать на нательном крестике согласно традиции, обладает большой силой. Попутно священнослужитель вспоминает, что эту молитву использовали воины, в ней христианин просит Бога сохранить его тело и спасти душу.

Также он упоминает об общеизвестной молитве «Живый в помощи Вышняго. «Не зря с древних времен воины опаясывались поясом, на котором были написаны или вышиты слова этого святого псалма», – добавляет архимандрит Лука.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, что угроза лишения украинского гражданства – это возвращение политических игр.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, какие изменения в медицинской помощи вносит новый закон.





