Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Любая молитва имеет великую силу, потому что она призывает на человека милосердие Отца Небесного», - подчеркивает архимандрит Лука.

По его словам, даже кратчайшая молитва «Спаси и сохрани», если ее написать на нательном крестике согласно традиции, обладает большой силой. Попутно священнослужитель вспоминает, что эту молитву использовали воины, в ней христианин просит Бога сохранить его тело и спасти душу.

Также он упоминает об общеизвестной молитве «Живый в помощи Вышняго. «Не зря с древних времен воины опаясывались поясом, на котором были написаны или вышиты слова этого святого псалма», – добавляет архимандрит Лука.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, что угроза лишения украинского гражданства – это возвращение политических игр.

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Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, какие изменения в медицинской помощи вносит новый закон.