Народный депутат Александр Качура рассказал, какие лоты будут разыгрывать на благотворительной лотерее «Українці Поряд» и как будут выбирать победителей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает политик, первым лотом на анонсированной благотворительной лотерее «Українці Поряд» будет футболка с личной подписью олимпийского чемпиона Жана Беленюка с надписью «Побори байдужість – будь поряд!».

«Также у нас планируются и другие лоты, о которых я расскажу позже. Могу один анонсировать: это будет футболка с подписью сильнейшего человека Европы, мира - Василия Вирастюка. Также будет фотография с историческими личностями без преувеличения, о которых потом расскажу позже. Сейчас просто не буду об этом подробно рассказывать, но действительно это будут футболки с историческими личностями и на этих фотографиях они будут изображены во время исторических для Украины событий», - рассказывает Александр Качура.

По его словам, принять участие в этой лотерее может каждый, базовая ставка – донат 100 гривен. Депутат добавляет, что это можно сделать несколько раз, а победитель будет выбран рандомно с помощью программы.

Как сообщала Politeka, Качура рассказал, когда ждать результатов действия закона о деолигархизации.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о новом законе, который вносит изменения в законодательные акты по установлению медицинской помощи.





