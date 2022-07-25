Об этом он рассказал в своем блоге.
Как рассказывает политик, первым лотом на анонсированной благотворительной лотерее «Українці Поряд» будет футболка с личной подписью олимпийского чемпиона Жана Беленюка с надписью «Побори байдужість – будь поряд!».
«Также у нас планируются и другие лоты, о которых я расскажу позже. Могу один анонсировать: это будет футболка с подписью сильнейшего человека Европы, мира - Василия Вирастюка. Также будет фотография с историческими личностями без преувеличения, о которых потом расскажу позже. Сейчас просто не буду об этом подробно рассказывать, но действительно это будут футболки с историческими личностями и на этих фотографиях они будут изображены во время исторических для Украины событий», - рассказывает Александр Качура.
По его словам, принять участие в этой лотерее может каждый, базовая ставка – донат 100 гривен. Депутат добавляет, что это можно сделать несколько раз, а победитель будет выбран рандомно с помощью программы.
Как сообщала Politeka, Качура рассказал, когда ждать результатов действия закона о деолигархизации.
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Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о новом законе, который вносит изменения в законодательные акты по установлению медицинской помощи.