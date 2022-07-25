Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Нацбанк ослабил курс гривны на 25% до 36,57 копеек за доллар. И первыми на подобные изменения отреагировали обменники», - сообщает Екатерина Котенкова.
В то же время в НБУ, рассказывает она, считают, что такой рост стоимости валюты временный и обещают, что рынок обязательно стабилизируется уже через несколько дней, но регулятор не скрывает, что падение гривны скажется на стоимости продуктов, лекарств и топлива, как это всегда бывало.
«Самый выгодный для экономики курс – это честный курс, искусственное его регулирование ни к чему хорошему не приведет, возникает перекос либо в одну, либо в другую сторону. Яркая иллюстрация опасности такой регулировки – это ситуация, например, с бензином. Мы уже проходили это, видели попытку регулировать цены на топливо, и топливо просто исчезло», - напоминает Екатерина Котенкова.
По ее словам, попытка регулировать курс государством приведет к проеданию золотовалютных резервов и спекуляций на рынке, которые уже проходят. Сейчас в идеале, рассказывает журналистка, Нацбанк должен аккуратно корректировать курс каждый день, а не 1 раз в 3 месяца, сглаживая каких-то резких колебаний, тогда все постепенно успокоится. Из-за девальвации, добавляет она, украинцы, прежде всего, будут чувствовать подорожание импортных товаров в потребительской корзине.
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«По словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Рыбко, такое решение болезненно, оно ударит по карманам украинцев, но не принимать его просто не было возможности. В то же время говорит, что это будет способствовать снижению импорта или, по крайней мере, он не будет расти такими безумными темпами», - отмечает Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что в законодательстве не предусмотрены никакие санкции за наличие двойного гражданства.
Также Politeka писала о том, что Качура рассказал, когда ждать результатов действия закона о деолигархизации.