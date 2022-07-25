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Для Каменского Сергей Лукашов человек не новый, до назначения в 2019 году начальником полиции Кривого Рога, он работал как раз начальником полиции Каменского.

Еще перед назначением в Кривой Рог Сергей Александрович успел попасть во всеукраинскую повестку дня.

Так, в 2019 году он встречался с народными депутатами, запись которой слили в СМИ. Помимо согласования кандидатуры Лукашова на должность шефа криворожской полиции, из записи разговора становится ясно, что народные избранники обещают свою “крышу”, невмешательство прокуратуры и ГБР, а также личный контроль, какие дела и как должна вести полиция. Решения по азартным играм и металлолому полиция должна будет принимать только после согласования с депутатами. Обсуждался на этой встрече и вопрос контроля полиции над бизнесом - в частности, по «Криворожстали».

Показав свою лояльность, Лукашов через два дня получает должность и из Каменского переводится в Кривой Рог. Там, впрочем он тоже долго не задержался.

Сергей Александрович запомнился тем, что стал героем мемов и получил сразу два прозвища:

“Лукашов - маковая головка”, видимо в честь провала борьбы с наркотиками в КР и “Сергей Жювович” в честь персонажа актера Луи де Фюнеса - инспектора Жюва и его внешнего сходства с полковником.

Впрочем, это не полный список провало Лукашова в Кривом, местные паблики неоднократно сообщали о крышевании бизнеса, нелегальных валютчиков, стихийной торговли и наркотрафика.

В 2021 Сергея Александровича возвращают в Каменское. Жители сразу обращают внимание на несоответствие его зарплаты и его декларации. Тут классика: квартиры, земельные участки, больше миллиона гривен наличными и новое авто Toyota Land Cruiser Prado. Откуда это все у скромного полковника полиции?

В Каменском, Лукашов продолжил свое провальное руководство местной полицией и, получив увольнение, решил как “герой” публично объявить виновных. Якобы с начала полномасштабного вторжения рф, местные прокуроры покинули город и сотрудникам полиции даже пришлось написать коллективное обращение в Генпрокуратуру по этому факту. После чего в качестве “мести” его сняли с должности и отправили на пенсию.

Правда, полковник, во-первых, забыл сказать, что никакого отношения к этому письму он не имел, о чем ему напомнили в комментариях к его посту в ФБ сотрудники, сказав, что Лукашов просто “отморозился” от этой ситуации.

Интересно, что негативные комментарии Лукашов со своей страницы в ФБ удаляет, видимо, чтобы не портить образ “героя - мученика”.

А во-вторых, остается вопрос, если вы, Сергей Александрович, знали о ситуации с прокурорскими еще в феврале, почему все это время молчали? Не писем, не постов в фейсбуке, никаких признаков “вашей борьбы”.

Вот СМИ Каменского задаются тем же вопросом.

И закончим этот небольшой опус работы полковника Лукашова инсайдом, о котором рассказали наши источники. Сергея Александровича не “попросили на пенсию”, а предложили должность начальника полиции в прифронтовом Синельниковском районе. Но наш “герой”, так смело делающий фотографии с блокпостов Каменского, по которому, спасибо ПВО, не прилетали ракеты страны-террориста, выбрал вариант уйти на пенсию.