Политолог Сергей Гайдай рассказал, что переговоры с россией бесполезны, потому что они это воспринимают как «слабость» противника и на самом деле не хотят переговоров, а хотят захватить всю Украину.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Переговоры с российской федерацией – это практически бесполезная вещь с точки зрения достижения результата. Страна террорист любую готовность вести с ней переговоры воспринимает как «слабость противника», - отметил Сергей Гайдай.

По словам политолога, любую информацию о возможных переговорах россия использует в своих пропагандистских целях, пытаясь это показать, как слабость своего противника. Как он отметил, в россии уже есть установленное правило: обвиняй своего противника в том, что делаешь сам.

«россия, совершая геноцид против какого-то народа, в данном случае против украинского, она всегда тычет пальцем в Украину и кричит: «У них там геноцид!», - сказал Сергей Гайдай.

Как отметил эксперт, когда российские власти заявляют, что они готовы к переговорам – это лишь игра на публику, на самом деле они хотят целиком захватить наше государство, а украинцев либо обратить в россиян, либо же уничтожить.

Как сообщала Politeka, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, какие изменения в предоставлении медицинской помощи вносит новый закон.

Также Politeka публиковала слова Александра Качуры о деолигархизации: Мы действительно уже видим первые плоды.