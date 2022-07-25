Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Переговоры с российской федерацией – это практически бесполезная вещь с точки зрения достижения результата. Страна террорист любую готовность вести с ней переговоры воспринимает как «слабость противника», - отметил Сергей Гайдай.
По словам политолога, любую информацию о возможных переговорах россия использует в своих пропагандистских целях, пытаясь это показать, как слабость своего противника. Как он отметил, в россии уже есть установленное правило: обвиняй своего противника в том, что делаешь сам.
«россия, совершая геноцид против какого-то народа, в данном случае против украинского, она всегда тычет пальцем в Украину и кричит: «У них там геноцид!», - сказал Сергей Гайдай.
Как отметил эксперт, когда российские власти заявляют, что они готовы к переговорам – это лишь игра на публику, на самом деле они хотят целиком захватить наше государство, а украинцев либо обратить в россиян, либо же уничтожить.
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