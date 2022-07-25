Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новой денежной помощи для украинских пенсионеров от ООН и объяснила, как и кто может ее получить.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Министерство социальной политики сообщило про еще один вид помощи, которую смогут получить пенсионеры, – это помощь от ООН. Размер такой помощи – 6600 гривен, а получить ее можно даже без статуса ВПЛ», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, по словам экс-министра Марины Лазебной, в рамках Меморандума о сотрудничестве Министерству социальной политики передали для выплаты денежной помощи ООН по делам беженцев перечень пожилых людей, которые не являются внутренне перемещенными лицами и подали заявки на помощь через социальную платформу єДопомога.

Журналистка добавляет, что очень важно подать заявку через «Дію», хотя многие это и критиковали, но это самый удобный способ, поскольку писать заявления, получать документы и ходить в разные учреждения сейчас проблематично, ведь что-то может не работать, что-то разрушено, а люди могли попереезжать. Прежде всего, подчеркивает она, помощь получат люди, живущие в зонах активных боевых действий.

«Выплата производится в 3 этапа. Потому те, кому одобрят их заявку, раз в 4 недели в течение 3 месяцев будут получать на свой банковский счет по 2200 гривен. Важно, что выплаты не касаются пенсионеров, которые оформили себе статус внутренне перемещенного лица», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала о законопроекте, изменяющем режим регулирования трудовых отношений.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о принятии второго законопроекта о моратории на взыскание с украинцев долгов.





