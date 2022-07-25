Об этом он рассказал у себя в блоге.

Как отмечает эксперт, чтобы лишить человека гражданства, его нужно сначала за что-то конкретное дать. То есть, объясняет он, нет такой процедуры, чтобы лишить человека украинского гражданства, которое он получил по праву рождения. Такое решение, подчеркивает политолог, не признает ни один международный суд, гражданство моментально восстановят.

«В нашем законодательстве не предусмотрены никакие санкции, никакое наказание за наличие двойного, тройного, 25-ого, какого угодно гражданства. Даже для госслужащих не предусмотрено никаких санкций. То есть, наказать человека лишением гражданства за что-угодно, за величайшее преступление какое-то нельзя», - рассказывает Александр Кочетков.

По его мнению, эту ситуацию с идеей лишения украинского гражданства можно рассматривать или как возвращение политических игр в условиях войны, или как угрозу и предупреждение всему местному самоуправлению.

«Цивилизованное право – это система, под систему должны попадать все люди с определенным признаком. Здесь чисто избирательность, эмоциональный подход, несправедливый, выборочный. Именно тут просматривается некая обида по отношению к тому же местному самоуправлению и к людям, позволяющим себе публично высказываться не то, что бы критикой, а с каким-то неудовольствием по отношению у власти. Этого быть не должно», - рассуждает Александр Кочетков.

Также он считает, что такие угрозы могут вернуться в Офис Президента бумерангом, поэтому власти бы лучше сосредоточится на том, как обеспечить победу Украине в войне, а не размениваться на политическую борьбу и игры.

Как сообщала Politeka, Качура заявил, что сегодня мир должен признать россию государством-террористом.

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