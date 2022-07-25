Народный депутат Александр Качура рассказал, когда ждать результатов действия закона о деолигархизации и как на него откликнулись европейские партнеры.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению политика, результатом закона о деолигархизации будет то, что крупный олигархический бизнес не будет влиять на средства массовой информации, на трудовые коллективы этих телеканалов, на общественное мнение, на политические процессы, потому что нужно будет декларировать встречи с такими лицами, которые будут внесены в реестр олигархов.

«Мы действительно уже видим первые плоды. Я надеюсь, что примерам, которые мы видели вчера-позавчера и в течение последнего месяца, последуют все другие крупные бизнесмены, которые не хотят быть олигархами, которые не хотят попасть в реестр олигархов так называемый», - говорит Александр Качура.

Попутно он вспоминает, как в свое время некоторые критиковали этот закон, мол, он не соответствует нормам европейского права. Тем не менее, сообщает депутат, европейские партнеры подтвердили, что этот закон правильный, что он наоборот нас приближает к европейской интеграции и полноправному членству, а также высоко оценили сам текст.

«Результаты уже на табло и мы, думаю, в перспективе 3,4,5 месяцев увидим, какие результаты это дало», – утверждает Александр Качура.

Как сообщала Politeka, Качура заявил, что сегодня мир должен признать россию государством-террористом.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, как идет процесс принятия моратория на взыскание с украинцев долгов за коммуналку.





