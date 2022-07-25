Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новом законе, который вносит изменения в законодательные акты по установлению медицинской помощи.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, Верховная Рада приняла законопроект №6306 о внесении изменений в законодательные акты Украины об установлении оказания медицинской помощи и его уже подписал президент Владимир Зеленский. Согласно этому закону, отмечает она, безвозмездное оказание специализированной медицинской помощи пациенту закрепляется в объемах, не превышающих условий, определенных договором на медобслуживание.

«Больницам разрешили требовать с пациентов доплату, размер которой учреждение здравоохранения будет устанавливать самостоятельно», – объясняет Екатерина Котенкова.

По ее словам, законом предусмотрено исключение из программы медицинских гарантий высокоспециализированной медицинской помощи, то есть предоставляемой в стационарных или амбулаторных условиях в плановом порядке или экстренных случаях. Эта помощь предусматривает консультации, диагностику, лечение болезней, отравлений, травм, патологических состояний, ведение беременности и родов с использованием высокотехнологичного оборудования и высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что ВР приняла второй законопроект по мораторию на взыскание с украинцев долгов.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о законопроекте, изменяющем режим регулирования трудовых отношений.





