Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Как рассказывает журналистка, Верховная Рада приняла законопроект №6306 о внесении изменений в законодательные акты Украины об установлении оказания медицинской помощи и его уже подписал президент Владимир Зеленский. Согласно этому закону, отмечает она, безвозмездное оказание специализированной медицинской помощи пациенту закрепляется в объемах, не превышающих условий, определенных договором на медобслуживание.
«Больницам разрешили требовать с пациентов доплату, размер которой учреждение здравоохранения будет устанавливать самостоятельно», – объясняет Екатерина Котенкова.
По ее словам, законом предусмотрено исключение из программы медицинских гарантий высокоспециализированной медицинской помощи, то есть предоставляемой в стационарных или амбулаторных условиях в плановом порядке или экстренных случаях. Эта помощь предусматривает консультации, диагностику, лечение болезней, отравлений, травм, патологических состояний, ведение беременности и родов с использованием высокотехнологичного оборудования и высокоспециализированных медицинских процедур высокой сложности.
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что ВР приняла второй законопроект по мораторию на взыскание с украинцев долгов.
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Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о законопроекте, изменяющем режим регулирования трудовых отношений.