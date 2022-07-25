До войны компания Samsung контролировала 30% рынка мобильных смартфонов в россии. И хотя в Samsung в начале марта заявили, что прекратят поставки в рф электроники (в т.ч. чипов и телефонов), работа продолжается.



Об этом пишет сайт Информатор. Приводит текст издания без правок и комментариев.

По данным CNews, с конца июня Samsung в россии ищет 19 новых менеджеров и 12 разработчиков в исследовательский центр Samsung на сайте вакансий HeadHunter - в основном в москве. Среди них руководитель отдела бытовой электроники, региональный менеджер, менеджер по работе с ключевыми клиентами и пр.

Если бы компания прекратила продажу товаров в россии, зачем бы ей понадобились и новые продавцы?

«Героически уходивший» с российского рынка Samsung, не просто продолжает там работать, а создает пути серого импорта в Россию для прямого ОБХОДА санкций!

Компания Samsung в москве набирает специалистов для «параллельного импорта», который таковым не является, поскольку закупают у самих себя. Новые сотрудники будут заниматься контролем выкладки товаров на прилавках, распространением по сети, рекламными материалами и т.п. Вакансии уже в интернете!

Московский офис Samsung закупает товар у представительств Samsung из стран Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан).

Смартфоны имеют маркировку ЕАС (Eurasian Conformity) - Евразийское соответствие на рынке государств-членов Таможенного союза. Все смартфоны одинаковые и предназначены для работы в странах Таможенного союза (включая россию).

Официально главный офис Samsung в Корее вроде как против этого, но «не замечает», что его официальные дилеры в россии продают контрафактную технику. На товарах есть маркировка на русском языке. Локализовать технику в рф не надо — она работает. Напомним, параллельный (или серый) импорт разрешило правительство россии в условиях санкций.

А на деле дистрибьюторская сеть Samsung будет продавать товары компании, купленные в странах Таможенного союза, по всей россии.

Кроме того, у Samsung есть завод по производству телевизоров в российской Калуге. В июне он частично вернулся к работе. А официальный сайт Samsung в россии ничего о запрете поставок товаров в россию не пишет, зато хвастает благотворительностью и предлагает обзоры новых моделей техники.

Настоящий цинизм! Обещания и заявления даются только для того, чтобы остаться на украинском рынке.

Как нам сообщил анонимный источник, работавший с компанией Samsung, стратегические решения (в том числе о продажах) в других странах всегда официально согласовываются с центральным офисом в Корее. Сами по себе представительства Samsung в россии, Беларуси, Армении, Казахстане, Киргизии не смогли бы без ведома руководства в Корее наладить схему «серого импорта». Поэтому данный шаг, по словам источника, согласован в Сеуле в центральном офисе Samsung.

Наверное, украинским детям, которые прячутся в подвалах во время российских бомбежек, не до творчества Льва Толстого.

Может, украинцам пора отказаться от продукции компании, не захотевшей покинуть российский рынок? Миллионы долларов на кону!

Интересно, если бы россия напала на Южную Корею, все равно в россии продавались бы телефоны Samsung?