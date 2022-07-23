Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Пока самые активные депутаты выставляют свои фотки о героическом волонтерстве из Парижа, Лондона и других столиц братских государств, ВР исподтишка улучшила их финансовое обеспечение.

Законодательная активность здесь просто поражает:

18 июля Постановление о своих улучшенных зарплатах зарегистрировали Стефанчук и представители всех фракций и групп, 19 – без обсуждений проголосовали, 20 – глава ВР уже и подписал. Все по-военному, толерантно говоря.

Итак, в это непростое военное время ДЕПУТАТЫ решили финансово поддержать за счет международных кредитных средств… наиболее СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫЙ слой населения воюющей Украины, то есть САМИХ СЕБЯ!

Как посчитали эксперты «Судебно-юридической газеты», после принятия этого Постановления должностной оклад рядового депутата повысится с 28810 гривен до 49620 гривен.

Однако никто не отменял доплат за исполнение депутатских полномочий в размере заработной платы, возмещений за проживание в гостинице и т.д.

Ну и на партийный пиар, то есть бюджетное финансирование парламентских партий, 800 миллионов гривен на 2022 год до сих пор сохранено.

И теперь самое интересное, о депутатском единстве по этому социально-благородному делу.

Улучшение своего финансового состояния в условиях ВОЙНЫ поддержали 308 депутатов, среди них:

- 203 депутата из «Слуги народа» во главе с Арахамией-Тищенко;

- 18 из ЕС во главе с Герасимовым-Парубием;

- 17 из «Доверия» во главе с Иванчуком-Петевкой;

- 14 из экс-ОПЗЖ во главе с Бойко-Шуфричем;

- 12 из «Батькивщины» во главе с Кучеренко-Наливайченко:

- 11 из «Голоса» во главе с Совсун-Юрчишиным;

- 11 из «За будущее» во главе с Батенко-Балогой;

- 11 из «Восстановления Украины» во главе с Абрамовичем-Юрченко;

- 11 из внефракционных, среди которых Разумков, Лерос, Стефанчук…

Как видим, несмотря на отдельные критические оценки до сих пор «тайной» (без журналистов) деятельности ВР, народные избранники от власти совместно с непримиримой, конструктивной и разумной оппозициями действуют в полном единстве и согласии!