Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в этот праздничный день состоялась Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

К сожалению, война внесла свои коррективы в привычный ритм жизни киевлян: с раннего утра в столице была объявлена воздушная тревога, но за пару часов до начала праздничной литургии был объявлен «отбой». И протяжный вой сирен сменился раскатистым звоном лаврских колоколов, умиротворяя горожан по оба берега Днепра.

Верующие УПЦ стали стекаться к лаврской обители целыми семьями, вместе с детьми.

«Сегодня действительно светлый праздник для всех православных, - делится эмоциями прихожан ка УПЦ жительница Киева Маргарита Маркова. – Преподобный Антоний основал обитель, которая уже много сотен лет является святым и благостным местом для миллионов православных верующих. Тут испытываешь особые эмоции. Лавра выстояла, пережила не один десяток войн, была подвержена разрушениям и восстанавливалась заново, сохранила монашество несмотря ни на что. Разве это не чудо?! Это, безусловно, особое место, хранимое в Украине молитвами преподобного Антония. Уверена, что преподобный Антоний Печерский заступается за нашу Лавру, за монахов, своими непрекращающимися молитвами к Господу и сейчас».

День памяти преподобного Антония Печерского – особый день для управляющего делами УПЦ. В 1994 году во время пострига в монашество он получил имя основателя Киево-Печерской обители.

Как отметил митрополит Антоний (Паканич), его небесный покровитель заложил основы национального мировоззрения на наших землях.

«Вера собрала нас в этом святом месте, чтобы молитвенно прославить память преподобного и Богоносного отца нашего Антония Печерского. Основателя этой святой обители и основоположника всего русского монашества. Благодаря именно преподобному Антонию, и его сподвижникам, на протяжении веков создавалась эта визуально зримая архитектурная красота, к которой стремятся люди со всего мира. Но главнее всего, что именно благодаря преподобному Антонию и тем, кто разделял его убеждения, на протяжении веков создавалось наше национальное мировоззрение, где главной целью были не какие-то второстепенные стремления, а желание быть со Христом. Стремление именно к святости - стало главной чертой нашего национального характера», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний добавил, что жизненный, молитвенный путь Антония Печерского показал духовное будущее сотням поколений людей.

«С появлением монастырей на нашей земле, монашество стало маяком, который указывал духовному путнику правильный путь, чтобы не разбиться о рифы испытаний и искушений, но обязательно достигнуть тихой и безмятежной пристани Царства Христова. В наш секулярный, технологический век, когда все устремление современной цивилизации настроено на то, чтобы воспитать в человеке желание всяческих чувственных наслаждений и удовольствий, кажется почти безумием не только отказаться от благ мира сего, но и насколько это возможно изолироваться от него, скрыться в леса, закопаться в землю, уйти в пустыню. Но именно это устремление, самоуничижение и самопожертвование лучших представителей нашего православного народа, стало для нашей земли одновременно и солью, и закваской. Солью - потому, что зримые подвиги и, как следствие, святость хотя бы малого числа подвижников, сохраняет от гниения и разложения сотни, а может и тысячи современников. А закваской - потому, что именно тот идеал, который стал в основе многолетних бессонных молитвенных ночей, воздержания, покаяния, смирения, именно это является твердым основанием для правильного развития будущих поколений. Подвижник – это доброе зерно, которое должно умереть, чтобы дать жизнь следующим поколениям. Мы молимся сегодня преподобному Антонию, чтобы он дал нам силу, дал нам веру и дал нам дерзновение идти по этой земле, но не оставаясь на ней, достигнуть вечности в Царстве Христовом. Преподобный отче наш Антоние, моли Бога о нас», - сказал митрополит Антоний в своей проповеди после праздничной литургии.

С теплыми словами поздравлений к митрополиту Антонию обратился Предстоятель УПЦ.

«Сегодня праздник в честь преподобного Антония Печерского. Это день вашего небесного покровителя, и мы поздравляем вас с этим праздником. Мы знаем, что в жизни ничего не бывает случайным и имена, которые даются человеку при крещении или монашеском постриге также не бывают случайными. Они всегда имеют связь. Носитель имени обязательно чем-то подобен своему небесному покровителю. Вы совершаете служение, которое выходит за рамки обители, которое охватывает всю церковную жизнь. В служении такого масштаба трудно быть подобным своему небесному покровителю, который провел свою жизнь в пещере. Но я думаю основное, чем вы похожи на своего небесного покровителя - это страх Божий, глубокая вера и смиренное исполнение своих церковных послушаний. Мы желаем вам, дорогой владыко, чтобы молитвами Преподобного Антония Господь умножал свои милости над вами, чтобы ваше служение приносило вам духовную радость, было всегда полезным и спасительным для вас, и для тех, кто окружает вас. От лица всех епископов, священнослужителей, всех, кто сегодня молится в этом храме, поздравляем вас, дорогой владыко, с днем небесного покровителя. Путь Господь молитвами Преподобного Антония хранит вас», - отметил Предстоятель УПЦ.

Поздравляли управделами УПЦ и простые миряне, которые пришли в этот день на литургию.

«Как-то моя кума дала мне почитать книгу владыки, которая называется «Через испытания». В то время, у меня был не самый простой период в жизни, связанный со здоровьем. Честно говоря, я тогда поддавалась унынию, но слова поддержки, которые я для себя нашла в этой книге, вытащили меня из тяжелого душевного состояния. Поэтому от всего сердца хотела бы поздравить сегодня нашего владыку, пожелать ему Божьей милости, здоровья, тем более в такое непростое для страны и Церкви время», - сказала прихожанка УПЦ, жительница столицы Лилия Иващук.

По завершении праздничной литургии духовенство и сотни верующих поспешили из храма, чтобы пройти крестным ходом к Ближним пещерам, которые называют ещё Антониевыми.

Впрочем, для управделами УПЦ митрополита Антония каждый шаг крестного хода давался не так и легко: сотни православных то и дело пытались хотя бы на несколько секунд задержать владыку, чтобы поздравить лично, сказать хотя бы пару слов поддержки, подарить цветы, попросить благословение в делах, передать записку или просто познакомить со своими детьми.

Под молитвенное пение братии монастыря и хора Киевских духовных школ, с иконописным образом начальника всех монахов на Руси, крестный ход от Успенского собора прошествовал к Ближним пещерам. Здесь был совершен молебен с молитвой преподобному Антонию Печерскому.

Верующие УПЦ, поздравляя друг друга и обмениваясь впечатлениями, последовали в пещеры - поклониться преподобным отцам, чтобы попросить здоровья для себя и своих близких, и мира для нашей Украины.

Фото: Центр информации УПЦ, Фейсбук/ Митрополит Антоний.

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ



