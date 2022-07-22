Народный депутат Александр Качура заявил, что сегодня мир должен признать россию тем, кем она является, государством-террористом, и что историческая справедливость состоится.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То, что сейчас происходит в Украине, в Виннице, в других городах – это ничто иное, как настоящий террористический акт террористического государства», - подчеркивает Александр Качура.

Поэтому он благодарит всех международных партнеров, которые поддерживают сейчас Украину, а также простых людей, которые выходят на центральные площади с требованием признать россию государством-террористом. По мнению политика, этими действиями россия пытается запугать украинцев, посеять раздор и панику в обществе. Тем не менее, он напоминает, что Украина – это не россия, и люди здесь живут другие.

«Вместо того, чтобы испугаться, наши люди чувствуют ярость, настоящую ярость к врагу. Вместо того, чтобы паниковать, мы видим только цель на победу. Вместо того, чтобы такой вот произошел раздор, мы объединяемся, как никогда. Вся страна сейчас показала, что мы как никогда едины и идем вместе к победе», – объясняет Александр Качура.

Следовательно, депутат спрашивает, сколько нужно террористических актов, чтобы мир признал, что действительно россия – это государство-террорист. По его мнению, это самое меньшее, что сегодня как раз может сделать мир. К тому же, добавляет политик, украинцы должны получить от россии возмездие за те страдания и смерти, которые сейчас происходят на их территории. Он убежден, что историческая справедливость обязательно произойдет, а сейчас нужно призвать признать россию тем, кем она является, государством-террористом.

Как сообщала Politeka, Ягун рассказал, что работа РСЗО «HIMARS» уменьшает способность российской армии к наступлению.

Также Politeka писала о том, что Качура рассказал о топе законопроектов, которые власти приняли во время военного положения.





