Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.
Как объясняет гость программы, путину нужна победа над Украиной в любом формате, пусть даже телевизионном. По его словам, президенту рф это нужно и для самоудовлетворения, и для того, чтобы продать что-то населению через телевизор.
«И он как человек очень богатый и очень старый мечтает о странице в учебнике истории – собиратель земель, возродивший Советский Союз и все такое. В рамках этой логики он и действует», - подчеркивает Кирилл Сазонов.
Тем не менее, констатирует он, по факту некоторые люди в рф адекватно оценивают ситуацию, что нельзя было захватить Киев ни за 3 дня, ни за 6, и по кусочку докладывают правду, пусть и искаженно. Захватить ни всю Украину, ни Левобережную, рассуждает эксперт, нереально даже теоретически.
«Потому что, во-первых, партизанское движение, традиции УПА очень сильны, санкции, коммуникации растянутые, рельсовую войну никто не отменял. Плюс у нас нет такого «стоять до последнего солдата» в украинской армии, армию берегут, армию отводят из наиболее проблемных мест, поэтому украинская армия на правом берегу сохранилась бы, она может работать как диверсант, она может стрелять ракетами дальнего действия», - объясняет Кирилл Сазонов.
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Так что единственным вариантом, констатирует он, единственную условную победу в войне против Украины путин может получить только на переговорах, если бы они завершились в его пользу.
Как сообщала Politeka, Ягун рассказал, что работа РСЗО «HIMARS» уменьшает способность российской армии к наступлению.
Также Politeka писала о том, что Качура рассказал о топе законопроектов, которые власть приняла во время военного положения.