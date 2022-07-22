Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает Екатерина Котенкова, в Украине долгое время не отменяли принудительное взыскание долгов за коммуналку, хотя такой закон на период военного положения обещали с начала войны. По словам журналистки, еще 13 июля Комитет Верховной Рады по правовой политике одобрил законопроект №7531, которым предусмотрена поправка к закону Украины об исполнительном производстве, запрещающая принудительное взыскание с граждан долгов за коммуналку во время действия военного положения.

Тем не менее, отмечает она, в этом законопроекте написано, что он вступает в силу только после вступления в силу другого законопроекта №7317, которым вносятся изменения в деятельность частных исполнителей и процесс принудительного исполнения судебных решений в период военного положения. И этот законопроект, рассказывает журналистка, был проголосован Верховной Радой еще 12 мая этого года, однако он был ветирован президентом, сейчас парламент пока не рассматривал его в новой редакции.

«Таким образом, пока вот эти оба законопроекта не будут приняты и не вступят в законную силу, принудительное взыскание долгов за коммуналку никто отменять не может», - констатирует Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что система капитализма гораздо устойчивее социализма.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о фиксации цены на поставку газа для производителей тепла.





