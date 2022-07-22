Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о законопроекте №5371, изменяющем режим регулирования трудовых отношений между работодателем и сотрудником.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине вводится договорный режим регулирования трудовых отношений. Большинство условий работодатель и работник смогут согласовать между собой, то есть договориться, не опираясь на нормы Трудового кодекса», – отмечает Екатерина Котенкова.

Попутно она добавляет, что законопроект №5371 зарегистрировали еще в прошлом году, теперь депутаты Верховной Рады поддержали его во втором чтении, а ключевым автором является Галина Третьякова.

«И вот Гетманцев как глава профильного комитета сразу прокомментировал: мол, отмена многих ограничений, возможность урегулирования отношений в соответствии с волеизъявлением сторон трудовых отношений, а не этих нелепых требований полусоветского закона – это очень и очень значительный шаг навстречу цивилизованному европейскому обществу», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Тем не менее, отмечает она, есть нюансы, определенные ограничения Трудового кодекса все-таки сохраняются. В частности, рассказывает журналистка, работодатель должен не нарушать нормы продолжительности рабочего времени в неделю – 40 часов, и отпуска в год – 24 дня. Также работодатель, добавляет она, должен сообщать об изменениях условий труда не позднее, чем за 3 недели, и выплачивать зарплату не реже 1 раза в месяц.

«Условия заключения индивидуальных договоров таковы. Первое – работодатель должен быть субъектом малого или среднего предприятия. Далее – на предприятии должно работать чуть больше 250 работников. Размер заработной платы для работника, с которым заключается договор, не может превышать 8 минимальных зарплат, то есть 52 тысячи гривен», - объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что в Украине планируется ввести универсальную социальную помощь.

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