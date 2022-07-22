Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Логистика российской армии очень просто построена: она вся привязана к железным дорогам, а автотранспортом они перевозят очень маленькие партии и не дальше, чем на 100 км», - отметил Виктор Ягун.

По словам эксперта, эффективность российской армии во многом зависит от логистики: если плечо поставки боекомплекта для РСЗО составляет около 50 километров, то у них есть возможность совершать запуск каждые несколько десятков минут, а если логистическое плечо становиться длиннее, то запуск ракет большими партиями становится невозможным.

«Произошло то, что плечо увеличилось реально в три раза, потому что они начали отодвигать свои склады, которые либо уничтожены либо находятся под опасностью уничтожения, за 150 километров, потому что они опасаются, что у Украины могут появиться ракеты для «HIMARS», которые стреляют на дальние расстояния», - сказал Виктор Ягун.

Как отметил эксперт, россия реально опасается американского РСЗО «HIMARS», поэтому они вынуждены удлинять свои логистические пути, что приводит к колоссальной утрате преимущества на поле боя.

«Артиллерия не успевает получать боеприпасы, поэтому количество обстрелов и возможность наступления российских войск уменьшилась на 70%», - подчеркнул Виктор Ягун.

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