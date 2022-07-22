Народный депутат Александр Качура рассказал о топе законопроектов, которые власть приняла во время военного положения, чтобы вернуть к себе доверие граждан.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам политика, сегодня уровень доверия к украинскому парламенту не так высок, как хотелось бы. Тем не менее, констатирует он, это было традиционно и их созыв не стал исключением.

«Нужно это доверие возвращать. Именно поэтому приняли, я бы сказал так, свой топ 4 или 5 законопроектов за последние дни. Я считаю их полезными для нашего государства», – подчеркивает Александр Качура.

Прежде всего он отмечает, что принято историческое решение, которого долго ждал весь бизнес. Наконец, добавляет депутат, на принятие этого решения решились во время войны.

«Мы упростили трудовые отношения, мы упростили эту всю административную нагрузку на бизнес, сейчас гораздо проще будет взаимодействовать с наемными работниками. Второе – это то, что мы отменили штрафные санкции для бизнеса на время военного положения за неподачу отчетов», – рассказывает Александр Качура.

И напоследок, сообщает политик, было принято решение во время военного положения запретить взимать в принудительном порядке и принуждать граждан к оплате коммунальных услуг. То есть, объясняет он, государство берет на себя обязательство по предоставлению коммунальных услуг и, если граждане имеют задолженности, то с этим можно будет разобраться позже, после войны.

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