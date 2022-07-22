Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Выбор района, граничащего с границей Беларуси, не случаен. Здесь местное население в период оккупации мужественно встретило русскую орду и достойно защищало имя украинцев. Так что помогли коллективу особого социального учреждения увереннее себя чувствовать в период военного положения.

Напомню, что команда Фонда «Родная страна» во время военного положения занимается рядом просветительских патриотических и гуманитарных проектов помощи госпиталям, другим учреждениям здравоохранения и образования, библиотекам и т.д.

Получаю искреннюю благодарность моим друзьям из Греческо-украинской палаты и особенно АКИСУ БУГАСА за искреннюю поддержку и помощь нашей стране.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ!