Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине планируется ввести универсальную социальную помощь, и объяснила, кому она будет назначаться.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Каждый 5-й украинец получит универсальную социальную помощь от государства», – сообщает Екатерина Котенкова.

В частности, рассказывает она, в Минсоцполитики заявили, что анонсировали социальный проект, который позволит обеспечить минимальную сумму на проживание тех, кто не в состоянии сам позаботиться о себе. По словам журналистки, Минсоцполитики вышло на финальную стадию разработки законопроекта, которым будет введена государственная универсальная социальная помощь.

«Универсальная социальная помощь – это сумма, которая будет выплачиваться наиболее социально незащищенным семьям и гражданам для обеспечения их гарантированного минимума средств на проживание. Эта помощь будет направлена прежде всего на малообеспеченные семьи с детьми, на пенсионеров и на инвалидов», - объясняет Екатерина Котенкова.

Также журналистка отмечает, что, по словам экс-министра социальной политики Марины Лазебной, этот законопроект разработан в контексте требований конвенции Международной организации труда, которая гарантирует каждому человеку денежный минимум для проживания. При назначении этой универсальной социальной помощи, добавляет она, будут учитываться суммарный уровень дохода домохозяйства, а также его состава, но суммы еще не указаны.

«Государственная универсальная социальная помощь объединит около 10 разрозненных видов соцпомощи, получаемой украинцами. И предполагается, что в Украине получателями этой помощи станут около 7 миллионов граждан или примерно каждый 5-й украинец», - констатирует Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, кто получит помощь от Красного Креста.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, наблюдаются ли сегодня в Украине задержки бюджетных и социальных выплат.





