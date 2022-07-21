Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Каждый 5-й украинец получит универсальную социальную помощь от государства», – сообщает Екатерина Котенкова.
В частности, рассказывает она, в Минсоцполитики заявили, что анонсировали социальный проект, который позволит обеспечить минимальную сумму на проживание тех, кто не в состоянии сам позаботиться о себе. По словам журналистки, Минсоцполитики вышло на финальную стадию разработки законопроекта, которым будет введена государственная универсальная социальная помощь.
«Универсальная социальная помощь – это сумма, которая будет выплачиваться наиболее социально незащищенным семьям и гражданам для обеспечения их гарантированного минимума средств на проживание. Эта помощь будет направлена прежде всего на малообеспеченные семьи с детьми, на пенсионеров и на инвалидов», - объясняет Екатерина Котенкова.
Также журналистка отмечает, что, по словам экс-министра социальной политики Марины Лазебной, этот законопроект разработан в контексте требований конвенции Международной организации труда, которая гарантирует каждому человеку денежный минимум для проживания. При назначении этой универсальной социальной помощи, добавляет она, будут учитываться суммарный уровень дохода домохозяйства, а также его состава, но суммы еще не указаны.
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«Государственная универсальная социальная помощь объединит около 10 разрозненных видов соцпомощи, получаемой украинцами. И предполагается, что в Украине получателями этой помощи станут около 7 миллионов граждан или примерно каждый 5-й украинец», - констатирует Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, кто получит помощь от Красного Креста.
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, наблюдаются ли сегодня в Украине задержки бюджетных и социальных выплат.