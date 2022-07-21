Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

Прежде всего священнослужитель предостерегает, что во время чтения молитвы не следует искать в себе каких-то сверхъестественных ощущений. В частности, добавляет он, так говорят святые подвижники: читая молитву, нужно быть осторожными с переживаниями и ощущениями, чтобы не представить себя великим молитвенником, на которого восходит благодать, – это самообман.

«Первое, что необходимо при молитве - это понимать слова. Мы должны концентрировать все свое сознание, весь свой разум на словах молитвы», - объясняет Нестор Коломиец.

Также он подчеркивает, что важно, читая молитву, сконцентрироваться на смысле слов, чтобы не отвлечься на посторонние мысли. Кроме этого, добавляет протоиерей, молитву следует использовать не только для своих просьб Богу, но и для благодарности Ему и собственному раскаянию.

«Очень важно молиться не только по написанным словам, а и своими словами просить у Господа прощения грехов, благодарить Господа за милости, которые Он посылает», - отмечает Нестор Коломиец.

То есть, объясняет священнослужитель, молитва должна быть благодарной, покаянной и славословной. И вообще, подчеркивает он, основа отношений с Богом – это покаяние, без которого нельзя говорить ни о какой духовной жизни.

Как сообщала Politeka, Бизяев пояснил, что следующие кадровые ротации коснутся Кабмина.

Также Politeka писала о том, что Сазонов рассказал, по каким правилам живут военные на фронте.





