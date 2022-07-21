Огонь превращает все в руины, высвобождая в воздух тонны вредных веществ во время горения и засоряя наши земли обломками ракет, техники, разбитых объектов. Оперативным Штабом при Госэкоинспекции осуществляется Реестр экзопреступлений страны-агрессора и расчетов размера ущерба, причиненного окружающей среде нашего государства. Согласно последним данным специалистов ДЭИ, наибольший ущерб в течение четырех месяцев полномасштабному вторжению нанесен:
- земли и почвам на общую сумму почти 80,5 млрд. гривен;
- атмосферному воздуху на общую сумму более 173,8 млрд. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
Так, только в Луганской области из-за военных действий и в результате неорганизованного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, произошедший в результате горения, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 98,7 млрд гривен.
В то же время землям и почвам наибольший ущерб нанесен на Львовщине и Харьковщине, а это 33,2 млрд гривен и 22,2 млрд гривен соответственно.
Цифры вычислены в соответствии со специально созданными Методиками расчета вреда окружающей среде, разработанными Оперативным Штабом при Госэкоинспекции, а именно:
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- расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров причиненного вреда», утвержденного Приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 13.04.2022 № 175 юстиции Украины 16.04.2022 за N 433/37769.
- определение размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины приказом от 4 апреля 2022 № 167.