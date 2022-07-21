Недавно Верховная Рада ратифицировала так называемую Стамбульскую конвенцию. Полное ее название: Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Эта новость сразу вызвала шквал критики и опасений по поводу разрушения традиционных семейных ценностей. О реальных последствиях от новшества говорит правозащитник, юрист Александр Малюк.

Первое, что увидели некоторые люди, начав читать Стамбульскую конвенцию — слово «гендер»…

…И сразу начали говорить о навязывании обществу ЛГБТ-ценностей и разрушения традиционной семьи. Хочу их разочаровать: на самом деле в Стамбульской конвенции, названной так по месту подписания 11 мая 2011 года, только в одном абзаце (статья 4, п.3) указано, что выполнение положений конвенции обеспечивается без дискриминации по какому-либо признаку, например: пола, гендера, расы, цвета кожи, языка, религиозных, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественному состоянию, рождению, сексуальной ориентации , гендерной идентичности, возрасту, состоянию здоровья, инвалидности, семейному состоянию, статуса мигранта или беженца или иного статуса А статья 3 определяет «насилие в отношении женщин» как нарушение прав человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия в отношении женщин по гендерному признаку . То есть «женщина» в Стамбульской конвенции – это женщина в традиционном смысле слова, если коротко. А гендер означает социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает подходящими для женщин и мужчин.

Опасаются, что именно эти традиционные роли мужчин и женщин в семье будут пытаться изменить?

Процитирую статью 12: «Стороны принимают необходимые меры для поощрения изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения предубеждений, обычаев, традиций и всех других практик, основанных на идее неполноценности женщин или стереотипных ролях женщин и мужчин». И далее: «Стороны обеспечивают, чтобы культура, обычаи, религия, традиция или так называемая «честь» не рассматривались как оправдание каких-либо актов насилия, подпадающих под сферу применения настоящей Конвенции». Другими словами, если традиционной ролью мужчины в средневековом обществе является доминирование над женщиной, то в современном цивилизованном мире, к которому стремится принадлежать Украина, мужчины и женщины обладают равными правами.

Кстати, о религии. Почему Всеукраинский Совет Церквей выступил против ратификации Стамбульской конвенции?

Они отметили, что не нужно вносить дополнительную напряженность в общество во время войны. Возможно, их насторожило именно это «искоренение традиций» и особенно статья 14 об обязательных школьных программах, где кроме «равенства между мужчинами и женщинами» исподтишка втянули «нестереотипные гендерные роли». Хотя на самом деле речь идет не о свободном выборе детьми своего пола, а об искоренении традиционных ролей мужчины и женщины в семье, закрепленных в Библии: «Ты будешь в муках родить дети, и к мужу твоему желание твое, а он будет властвовать над тобой» (Бытие 3:16). Всеукраинский Совет Церквей также напомнил, чтоВеликобритания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Армения не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, а Турция в марте 2021 денонсировала ратификацию в соответствии с правом, предоставленным статьей 80. Причем главным аргументом противников конвенции является вроде бы то, что действительности нет. Такое впечатление, что оригинальный текст Стамбульской конвенции никто не читал, а основные представления о ней сложились на основе высказываний известных политиков, религиозных деятелей и журналистов.

А какие же изменения действительно ждут Украину в результате подписания Стамбульской конвенции?

В Уголовном кодексе появятся новые статьи, а существующие будут приведены в соответствие со Стамбульской конвенцией. К примеру, будет «криминализированное» преследование женщин, так называемый «сталкинг». Следовательно, тем мужчинам, привыкшим подстерегать девушек под их домом или работой, цепляться в транспорте, ходить вслед за ними по улицам, нужно будет менять свои традиционные привычки.

А если это любовь с первого взгляда?

Обратите внимание, как ведут себя с женщинами раскрепощенные мужчины в голливудских фильмах. Поздоровайтесь, улыбнитесь, скажите или спросите о чем-нибудь. В цивилизованных странах принято улыбаться даже незнакомым людям, желать хорошего дня. Если девушка не против того, чтобы познакомиться с вами, она ведь не будет сразу звать полицию! Напротив, если за ней на определенном расстоянии молча крадется мужчина, как шпион, как ей на это реагировать? Она же не знает, это закомплексованный юноша, или серийный насильник!

Для многих является новостью, что можно сесть за изнасилование собственной жены…

Вот вам отличный пример традиционного взгляда на брак, как на законное право мужчины на секс с собственной женой. В древности женщина была фактически собственностью мужчины, а иногда даже его рабыней. Наказание ждало тех мужчин, которые посягнули на чужую собственность, прелюбодеяние считалось не меньшим грехом, чем изнасилование.

В современном цивилизованном обществе даже половой акт с супругой могут признаться изнасилованием, если он был совершен без его согласия. Статья 36 Стамбульской конвенции предусматривает, что изнасилование может быть совершено также и супругом (между прочим, были и случаи изнасилования женщинами мужчин). К тому же, совершение правонарушения против законной супруги согласно статье 46 является отягчающим обстоятельством. И даже действующий Уголовный кодекс Украины, а именно статья 152 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, тогда как за изнасилование незнакомого человека дают от 3 до 5 лет.

А в чем разница между изнасилованием и домашним насилием?

Согласно статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, домашнее насилие — это умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологических страданий, расстройств здоровья, потери трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни потерпевшего.

Наказывается домашнее насилие общественными работами от 150 до 240 часов, либо арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы сроком до 2 лет.

То есть, у нас уже действуют положения Стамбульской конвенции?

Эта статья появилась в 2017 году, когда Украина начала вводить в Уголовный кодекс некоторые положения Стамбульской конвенции. По данным МВД, в 2021 году в Украине было зарегистрировано 326 тысяч случаев домашнего насилия. Но на практике дело до суда не доходило, потому что правоохранители пытались примирить жертву и насильника.

Статья 48 Стамбульской конвенции запрещает любое примирение после совершения преступления: « Стороны принимают необходимые законодательные или иные меры для запрета на обязательные альтернативные процессы по разрешению споров, в том числе посредничество и примирение, в отношении всех форм насилия, подпадающих под сферу применения настоящей Конвенции».

Может ли жена намеренно заявить об изнасиловании или домашнем насилии, чтобы завладеть имуществом мужа?

Поэтому следствие должно установить факты, опросить свидетелей и прийти к правильному выводу. Ибо, конечно, были и будут попытки оговорить супругов с целью получения материальной выгоды.

Кто имеет право свидетельствовать о домашнем насилии?

Согласно Стамбульской конвенции, свидетельствовать имеют право и соседи, и дети супругов. Причем соседи могут первыми вызвать полицию, услышав крики за стеной. А дети-свидетели должны получить должную защиту. Кроме того, за насилие, совершенное в присутствии ребенка, смогут ограничить родительские права.

Куда должна обращаться жертва домашнего насилия, в полицию?

Пока жертвы обращаются как в полицию, так и к юристам, врачам и психологам. Согласно конвенции, государство должно создать единое учреждение, телефонные линии помощи, специализированную службу, где человек сможет получить комплексную поддержку в одном месте, будет существовать взаимная координация всех необходимых специалистов. Кроме того, во многих городах будут созданы государственные приюты, где можно будет немедленно укрыться от обидчика. По норме должно быть одно семейное жилье на 10 тысяч населения. После приведения национального законодательства в соответствие с конвенцией можно будет потребовать денежную компенсацию от обидчика.