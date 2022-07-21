Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине зафиксировали цену на поставку газа для производителей тепла, но не приняли мораторий на повышение тарифов на коммуналку в военное время.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Кабмин установил фиксированную цену на поставку газа для производителей тепла – 7 гривен 40 копеек за кубометр. «Нафтогаз» продолжит поставлять газ производителям тепла. Цена уже зафиксирована. Это значит, что такое решение позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду для населения. Но фиксированная цена будет действовать до 31 мая следующего года», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Тем не менее, сообщает она, Верховная Рада не одобрила в первом чтении законопроект №7427 о моратории на повышение тарифов на коммуналку в военное время, за него проголосовало только 220 депутатов.

«Пока такое решение не закреплено законодательно, стоимость коммунальных услуг оказалась под угрозой повышений. При этом законопроект был отправлен на доработку, после поправок Рада снова будет его рассматривать во втором чтении», - добавляет Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, этот документ предлагает наложить мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги во время войны, а также в период послевоенного восстановления страны. В частности, отмечает она, речь идет о тарифах на распределение природного газа, тепловую энергию, электроснабжение и горячую воду. Кроме этого, рассказывает журналистка, предлагается зафиксировать цену на горючее на уровне той цены, которая была по состоянию на 24 февраля.

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