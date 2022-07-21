Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«В Офисе президента сформировалась определенная конструкция и её считают устойчивой. А вот в Кабмине и в местных администрациях есть определенный конфликт интересов. Этот конфликт необходимо устранить, потому что осень поставит очень многие вопросы ребром», - отметил Руслан Бизяев.
По словам эксперта, все социально-экономические проблемы осенью усилятся, поэтому власть хочет укрепить различные государственные органы с целью синхронизировать эти учреждения, чтобы улучшить их эффективность.
«Несмотря на финансовую помощь, которая приходит от наших Западных партнеров, всё равно у людей остаются вопросы: где работать, будет ли тепло и светло дома и где получить квалифицированную медицинскую помощь?», - сказал Руслан Бизяев.
По мнению политолога, кадровые ротации, которые вероятно произойдут в Кабмине, это будет вынужденный шаг власти, чтобы увеличить эффективно исполнительной власти перед холодами.
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