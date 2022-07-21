Экс-президент Киевской Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко может быть частью агентурной сети России: он сохраняет близкие отношения с кадыровцами и мог готовить Киев к захвату войсками РФ.

Об этом сообщает издание Дело

В частности, Шевченко называли организатором незаконного склада незарегистрированного оружия, который недавно обнаружили правоохранители в отеле «Крещатик» в центре Киева. Ветеран АТО и воин батальона «Архангела Михаила» Михаил Майман утверждает, что оружие Шевченко планировал передать российской ДРГ и пообещал в ближайшее время обнародовать доказательства связей Шевченко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, Майман недавно обвинил Шевченко в организации своего похищения по заказу лично Кадырова.

По версии издания, Шевченко мог готовить почву для захвата Киева российскими войсками еще в 2020 году. Тогда он пригласил из Чечни в Украину Рустама Чичаева и Валида Айдамирова.

Он называл их детскими тренерами и планировал трудоустроить в киевскую Федерацию бокса. СМИ заинтересовались иностранцами и выяснили, что ни один из них никакого отношения к боксу или вообще к спорту не имеет. Айдамирова называли приближенным к депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову и Рамзану Кадырову. Рустама Чичаева — военнослужащим Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Миграционная служба Украины выдворила их из страны.

«Несмотря на полномасштабную войну и военные преступления кадыровцев Шевченко, вероятно, до сих пор сохраняет связи с провластной верхушкой Чечни… При всей серьезности обвинений — похищение человека, связи с РФ, схрон с нелегальным оружием — Шевченко до сих пор удается избегать проблем с законом», — пишет издание.

По версии журналистов, «крышу» Шевченко мог обеспечивать его кум, глава Криворожской федерации бокса Владислав Биндер. Их обоих связывают с уголовным миром. Биндер имел судимость, Шевченко называли смотрящим за нелегальной торговлей в подземных переходах Киева.