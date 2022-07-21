Уже пять месяцев длится полномасштабная война, развязавшая РФ. Многие граждане были вынуждены покинуть свои дома и прежнюю жизнь из-за угрозы их жизни. Несмотря на это, многие помогают людям, армии. Под Киевом незаслуженно волонтер получила серьезные травмы от неадекватного мужчины, сообщает сайт Стена.

Семейная пара из пгт Коцюбинское на Киевщине занимается волонтерством с первых дней полномасштабного российского военного вторжения.

В первые дни войны супруги пели самостоятельно хлеб и раздавали его нуждающимся, за свои деньги закупали продукты и тоже раздавали местным жителям.

Сейчас женщина тоже продолжает заниматься волонтерством – делает леденцы и продает их во дворе многоэтажного дома детям, а вырученные деньги от продаж отправляет в один из фондов для помощи украинцам.

Однажды волонтер развернула во дворе прилавок и, как всегда, начала продавать леденцы.

На фото показана женщина, которой не понравилась такая деятельность, мол, волонтер соблазняет леденцами ее ребенка, а она лучше купит ей в магазине сладости.

Она позвонила и вызвала своего мужа, который нанес телесные повреждения волонтеру за продажу леденцов.

В результате пострадавшая испытала сотрясение мозга, гематомы, перелом носа. Все это отмечено в справке.

Муж потерпевшей как раз вернулся с работы и вовремя настал, он вступился

в жену.

На место происшествия была вызвана полиция, но никаких мер по задержанию

мужчины, напавшего на девушку, они не приняли.