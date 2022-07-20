Журналист Влад Сидоренко объяснил, что сами по себе ротации в украинской власти, которые происходят сегодня, не дадут результата, если не изменить именно систему.

Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

По мнению гостя программы, эти ротации, которые сегодня происходят в украинской власти, ничего не поменяют, а, может, даже только сделают хуже.

«Последние несколько лет я занимаюсь исключительно правоохранительными органами. Те люди, которые работают профессионально, с источниками, с правоохранительными органами, мы прекрасно понимаем, что там есть хорошие, классные специалисты, профессионалы. Все это есть, только там проблемы внутренние от того, что этим людям не дают реализовываться. А не дает реализовываться коррупция», - объясняет Влад Сидоренко.

Как он отмечает, журналисты на протяжении многих лет писали о коррупционерах, коллаборантах и людях, которые как-то связаны с россией, но ими занялись только после полномасштабного нападения российской армии. Теперь же, утверждает журналист, нужно сделать кадровые выводы, выяснить, кто рекомендовал этих людей на посты, кто должен нести ответственность, - но этого не делают.

«Если не сделаны выводы, просто люди убираются, это значит, что наказания никакого нету. А если нету никакого наказания, это продолжаться будет. Поэтому порочна сама система», - подчеркивает Влад Сидоренко.

Как сообщала Politeka, Карасев рассказал о причинах недавних кадровых замен в СБУ.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал об оппозиционной борьбе в информационном поле.





