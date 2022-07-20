Об этом сообщается на сайте клуба.
Козловский совместно с представителями благотворительной организации посетили один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, и передали заведению наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.
Стоимость двух таких жизненно необходимых аппаратов составляет около 4 млн. гривен.
Отмечается, что "Движению в будущее" удалось собрать средства благодаря акциям и вкладам неравнодушных людей, которые в течение трех последних месяцев присоединились к работе фонда.
"Основные направления нашего фонда - помощь деткам-беженцам и помощь госпиталям, которые занимаются реабилитацией военных. Рады, потому что уже видим плоды нашей работы. Эти аппараты спасут много жизней и уже помогают врачам в их нелегкой работе. Мы должны помнить, что в нас в Украине идет война. И только вместе, совместными усилиями, мы сможем победить", - сообщил соучредитель организации Олег Шпур.
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В свою очередь Григорий Козловский отметил, что это ответ всем скептикам, которые ставят под сомнение целесообразность существования спорта и футбола в военное время.
"Этой акцией мы хотим показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю", - подчеркнул Григорий Козловский.
Григорий Козловский передал оборудование госпиталю во Львове
Напомним, ранее Григорий Козловский поделился своим мнением о старте нового сезона Украинской премьер-лиги, который должен начаться 23 августа. По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный.