Народный депутат Украины Александр Качура рассказал, за какие средства Украина будет восстанавливаться после войны и какие страны уже согласились помочь ей с этим.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает политик, по предварительным оценкам экспертов, по состоянию на сегодняшний день Украине для восстановления нужно около 800 миллиардов долларов.

«Это огромные деньги. Понятно, что это будут и льготные гранты, и кредиты от наших партнеров, но самое главное – это будут репарации от российской федерации. Конфискованное имущество будет реализовываться и передаваться Украине, с этих средств мы будем отстраивать Украину», – утверждает Александр Качура.

По его мнению, в вопросе восстановления государства, прежде всего, Украина все же должна рассчитывать на себя. Тем не менее, отмечает депутат, многие страны уже согласились помочь с этим. В частности, рассказывает он, Великобритания заявила, что поможет с восстановлением Киева и Киевской области, а Италия – города Буча. Также он называет такие страны, как Япония, Дания, Швеция.

«То есть, такие переговоры идут. Я надеюсь, что все договоренности будут выполнены и мы уже буквально через полгода, через год увидим наши отстроенные города, мирные города, с новыми улицами, мы сможем гулять и наслаждаться своей страной», - говорит Александр Качура.

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