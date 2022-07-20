Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что украинцы смогут получить денежную помощь от Красного Креста и объяснила, что для этого нужно сделать.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Красный Крест анонсировал новую серию денежной помощи украинцам во время войны. Некоторые граждане могут получить 2500 гривен, при этом эта сумма будет выплачиваться ежемесячно», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, деньги будут выплачиваться внутренне перемещенным лицам, но одноразово, а ежемесячно – гражданам с инвалидностью, многодетным семьям, семьям, где растут дети с инвалидностью, или детям сиротам. К тому же, отмечает журналистка, не нужно ничего дополнительно оформлять, поскольку данные уже есть в государственных реестрах, средства будут зачисляться автоматически на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы єДопомога.

«То есть для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Предпочтение будет отдаваться внутренне перемещенным лицам с оккупированных территорий и зон боевых действий. Именно так заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Деньги будут засчитываться через приложение «Дія», – объясняет Екатерина Котенкова.

Следовательно, заключает она, регистрация внутренне перемещенных лиц необходима, но без дополнительных справок, поскольку сегодня все регистрации цифровые и уже есть база данных внутренне перемещенных лиц. Поэтому правительство, подчеркивает журналистка, готово без всяких бюрократических препятствий через портал «Дія» сразу просто предоставлять помощь от Международного комитета Красного Креста.

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