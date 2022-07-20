Об этом он рассказал в своём блоге.
«За 8 лет, с 2014 года Служба безопасности Украины прошла несколько этапов чисток, освобождения от подозрительных кадров и агентур ФСБ», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, кадровые замены в СБУ никак не связаны с коллаборацией с противником: да, действительно единицы коллаборационировали, но по сравнению со временами Януковича – это абсолютно незначительное количество.
«На сегодняшний день СБУ – это корпорация патриотического направления с новыми молодыми набранными людьми и офицерами, которые прошли уже другую школу», - сказал Вадим Карасёв.
Как отметил политолог, обвинения в коллаборационизме не имеют оснований, а кадровые замены на самом деле были совершены с целью укрепить СБУ и сделать эту службу более эффективной.
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