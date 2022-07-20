Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, наблюдаются ли сегодня в Украине задержки по бюджетным и социальным выплатам и объяснила, с чем это связано.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Проблемы с субсидиями, задержки пошли по регионам где-то еще с мая месяца, в частности, о просрочке выплат на 10 дней тогда заявили еще на Ровненщине. В местном управлении Госказначейства, говорит журналистка, объяснили, что финансирование задерживается из-за военного положения.

«И аналогичные проблемы в регионах были и в июне. В Минсоцполитики сообщили, что в течение июля Ощадбанк перечислит на счета 325 тысяч украинцев остатки средств по неиспользованным в прошлом отопительном сезоне субсидиям – всего почти 410 миллионов гривен», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, до войны пенсии в Украине платили буквально по часам, за последние годы была только одна задержка, связанная с кассовыми разрывами Пенсионного фонда.

«Сейчас, несмотря на войну, перебоев с выплатой пенсий, по крайней мере на подконтрольных Украине территориях, фактически нет», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

В целом же, заключает журналистка, сейчас финансирование по социалке в приоритетах государства сразу после оборонки, пенсии – тоже, иначе с субсидиями, потому что многое связано на местных органах социального обеспечения и возможные проблемы, в том числе технические.

Как сообщала Politeka, Прохоров заявил, что Беларусь уже захвачена и они должны свергнуть режим Лукашенко.

Также Politeka писала о том, что Кочетков объяснил, с чем Украина ассоциируется у иностранцев.





