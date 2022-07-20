Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Проблемы с субсидиями, задержки пошли по регионам где-то еще с мая месяца, в частности, о просрочке выплат на 10 дней тогда заявили еще на Ровненщине. В местном управлении Госказначейства, говорит журналистка, объяснили, что финансирование задерживается из-за военного положения.
«И аналогичные проблемы в регионах были и в июне. В Минсоцполитики сообщили, что в течение июля Ощадбанк перечислит на счета 325 тысяч украинцев остатки средств по неиспользованным в прошлом отопительном сезоне субсидиям – всего почти 410 миллионов гривен», - отмечает Екатерина Котенкова.
По ее словам, до войны пенсии в Украине платили буквально по часам, за последние годы была только одна задержка, связанная с кассовыми разрывами Пенсионного фонда.
«Сейчас, несмотря на войну, перебоев с выплатой пенсий, по крайней мере на подконтрольных Украине территориях, фактически нет», - подчеркивает Екатерина Котенкова.
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В целом же, заключает журналистка, сейчас финансирование по социалке в приоритетах государства сразу после оборонки, пенсии – тоже, иначе с субсидиями, потому что многое связано на местных органах социального обеспечения и возможные проблемы, в том числе технические.
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