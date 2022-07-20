Политолог Максим Яли прокомментировал заявления украинской стороны о контрнаступлении на Херсон и рассказал об оппозиционной борьбе в информационном поле.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Как отмечает эксперт, в последнее время часто говорится о контрнаступлении на Херсон, в частности, заявления делали министр обороны, глава военной разведки, а президент дал распоряжение об эвакуации. По его мнению, это может быть также игра в информационном поле, кампания по дезинформации противника, потому что из-за предупреждения о наступлении теряется эффект внезапности и возрастают потери, поскольку противник готовится.

«Украинская стороны бережет жизни своих солдат и старается не бросать их в топку войны без острой необходимости и когда есть существенные риски больших боевых потерь. То есть, все зависит от темпов поставок нам вооружения. Последние неделя-две продемонстрировали, что американские системы HIMARS крайне эффективны в своем использовании, высокоточное оружие, множество боевых складов, командных пунктов было уничтожено», - объясняет Максим Яли.

Также он отмечает, что сейчас в украинском обществе муссируются риски возможность атаки на Киев повторно с территории Беларуси. В то же время, рассуждает эксперт, Беларусь все эти месяцы проводит постоянные учения на границе, тем самым оттягивая украинские войска. Поэтому он считает, что украинская сторона, делая подобные заявления о контрнаступлении на Херсон, также может сковывать часть российских войск. В пример политолог приводит информацию о перебрасывании военной техники из оккупированного Мариуполя в сторону Херсона.

«То есть, здесь идет такая оппозиционная борьба и в информационном поле в частности. Я уверен, когда контрнаступление начнется, никто о нем не будет заблаговременно говорить, за 2, 3 дня, за неделю. Подготовка безусловно ведется», - констатирует Максим Яли.

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