Политолог Руслан Бизяев объяснил, что принцип политики последних 50 лет перестал работать и в будущем человечество изменит целеполагание использования оружия.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Нынешняя война – это противостояние двух концепций – новой и старой. То есть, человечество уже уперлось и политически, и финансово, потому что Бреттон-Вудская система предполагает сбалансированную работу, если пирамида постоянно расширяется. В конце концов она расширилась до пределов планеты Земля, дальше расти уже некуда», - объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, провокация различного рода кризисов и построение политики последних 50 лет за принципом обмана избирателя больше не работает. Тот, кто этого не понимает, подчеркивает политолог, неизбежно упадет в кювет истории.

«Я надеюсь, это не дойдет до Третьей мировой войны, потому что атомного оружия очень много. Но у меня такое ощущение, что это будет последняя война. Больше человечество не захочет играться в эти игры, дорого», - говорит Руслан Бизяев.

Он считает, что человечество дойдет до понимания оружия как средства защиты, а не нападения, то есть изменится целеполагание. По мнению эксперта, должна закончиться эта политическая эпоха в глобальном смысле 120-летняя, которая действовала за принципом «разделяй и властвуй» и которая породила две мировые войны, экономический кризис, пандемию, атомное оружие.

«Если человечество идет в космос, то вопрос вооружения перейдет в другую плоскость, будет сама философия изменена, что такое вооружение и для чего оно. Сейчас пушки – это последний довод королей, но это неэффективно, это показывает, что это путь в пропасть», - подчеркивает Руслан Бизяев.

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