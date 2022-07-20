Госфинмониторингом направлено правоохранителям 102 материала относительно финопераций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии россии и рб.

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I полугодии 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I полугодии 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 373 материала (из них 249 обобщенных материалов и 124 дополнительных обобщенных материала).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 28 823,50 млн гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, в I полугодии 2022 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 102 материалы относительно финансовых операций лиц, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 2,383 млрд гривен.