Незамысловатая российская пропаганда, пытаясь оправдать войну, развязанную рф, поясняет своему потребителю кремлевские нарративы с заезженными тезисами «защита народа Донбасса», «демилитаризация», «денацификация» и «боязнь НАТО».

Однако каждая оккупация неизменно сопровождается грабежом со своими выгодополучателями. Разница только в публичности – одни грабят в открытую, другие проворачивают свои дела крайне осторожно и тихо, оставаясь при этом «серыми кардиналами», чтобы избежать санкций. Одним из таких стал бывший российский сенатор и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Валерий Шнякин. Однако, обо всем по порядку.

Нижегородский решала

В 2001 году Валерий Шнякин – бывший КГБист и кадровый военный из Службы внешней разведки закончил свою карьеру в звании подполковника. Видимо, служба миллионов не принесла и предприимчивый разведчик, уже на пенсии, решил подзаработать.

Маленькие деньги отставного подполковника не интересовали, поэтому играть пришлось по-крупному. А для этого необходимы, как минимум, три вещи – свои люди, «крыша» и доступ к государственным финансам.

«Крышей» для своих проектов и оборудок стал сам Шнякин, начав карьеру чиновника – был на руководящих постах в Евразийском экономическом сообществе, заместителем полпреда Южного федерального округа, а затем и Приволжского федерального округа, а в 2010 году и вовсе стал представителем правительства законодательного собрания от Нижегородской области при Совете Федераций.

Отметим сразу, что должность «смотрящего от правительства» оказалась хлебной. Выступая «крышей от государства» Шнякин не теряет времени зря, и быстро строит собственную бизнес-империю – а помогают ему в этом ближайшие родственники. Благо, что у него есть супруга, две дочери и зятья, не считая дальних родственников.

В своей вотчине – Нижнем Новгороде – Шнякин заработал твердую репутацию «решалы». Нелегальные схемы, бизнес, получение госзаказов, даже судебные разбирательства – все мог решить отставной полковник, не забывая попутно и о собственном кармане.

«Шнякинский спрут» зашел настолько далеко, что на это обратили внимание не только нижегородские активисты и правозащитники, но даже высшее российское руководство.

В СМИ прокатилась целая волна расследований нелегальных схем бывшего сенатора.

Так, например, журналисты выяснили, что в декабре 2021 года Валерий Шнякин и его дочь Екатерина провернули сделку с покупкой элитной служебной квартиры в центре Нижнего Новгорода, вследствие чего жилье досталось Екатерине по смешной цене. Активисты просили Генпрокуратуру разобраться с законностью сделки.

Депутаты Государственной думы также обратились в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить финансы Шнякина на предмет соответствия декларируемым доходам сенатора и его жены.

Выступал Шнякин и в роли коллектора, требуя у местного бизнесмена вернуть долг в размере 43 млн рублей своему зятю.

Впрочем, оставим эти факты новгородским активистам и правозащитникам. Нас интересует Шнякин в украинском аспекте.

Зять на полмиллиарда рублей

Особое место в теневой бизнес-империи Шнякина занимал и занимает его зять – Олег Смирнов. Он, по сути, занимается тем, что создает фиктивные фирмы, которые нужны его тестю и пропускает через себя основной поток денег.

До вхождения в семью Шнякиных, Смирнов был скромным сотрудником бизнес-журнала с зарплатой в 50 тысяч рублей. Однако вскоре приобщился к семейному бизнесу.

В 2012 году Смирнов основывает фирму «Ямалспецстрой», основными видами деятельности которой значится строительство жилых и нежилых помещений. Через покровительство Шнякина «Ямалспецстрой» в свое время получила госзаказов на более, чем полмиллиарда рублей. Но в январе 2022 года фирма обанкротилась. Естественно, построенного жилья государство не дождалось, да и деньги «уплыли».

Общая задолженность составляет 328 млн. рублей – и это только перед частными инвесторами. «Ямалспецстрой» с 2017 по 2018 года заработал 560 млн рублей Но деньги оказались государственными подрядами, а дело всячески заминается и по сей день.

«Как следует из постановления Арбитражного суда г. Москвы, общая сумма требований кредиторов составляет 328 867 376 000 руб. В постановлении также сказано: «На состоявшемся 18.02.2020 года собрании кредиторов было принято решение ходатайствовать перед арбитражным судом о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства, собрание работников не состоялось», - говорится в расследовании.

В российских СМИ также широко освещали тему с «Ямалспецстроем» и связями фирмы с Валерием Шнякиным.

Одновременно с банкротством «Ямалспецстроя» Смирнов открывает еще одну строительную фирму «ВЭД Механика», где деятельность идет по аналогичной схеме. Строительная фирма берет гостендеры на постройку жилья, из госбюджета выделяются деньги, подключаются и частные инвесторы, в итоге ни жилья, ни денег, а все концы благополучно заминаются на самих верхах.

Тут стоит обратить внимание читателя на деятельность самого Смирнова. Спектр его интересов настолько широк – что он открывает фирмы, начиная от строительных и юридических и заканчивая торговлей фруктами и овощами.

С полным перечнем деятельности можно ознакомится на сервисе проверки контрагентов.

Смирнов значится индивидуальным предпринимателем. А также экс-учредителем

Горемычного «Ямалспецстроя», ООО «Волга ДКД», которая занималась оптовой торговлей, ООО «Нижегородский терминал» (предоставляла услуги по складированию и хранению», ООО «Алмаз-М» (занималась консультационными и информационными услугами), также в перечне значатся две фирмы с предоставлением странных финансовых услуг и деятельность по оптовой торговле топливом.

Сейчас же Олег Смирнов контролирует стройфирму «ВЭД Механика», ООО «Воир Капитал» и ООО «Лигал Арт» (обе занимаются оказанием юридических услуг), также зять Шнякина зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, с указанием вида деятельности «оптовая торговля фруктами и овощами».

Можно было бы порадоваться за предприимчивого экс-сенатора и его зятя, которые и овощи продают и юридические услуги оказывают, и стройкой занимаются, если бы через кучу подставных однодневных фирм с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, Шнякин и его подельники не сбывали краденное на оккупированных территориях Украины имущество.

Казус «Топаза»

В 2014 году Валерий Шнякин, будучичленом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 1 марта 2014 года дал согласие на ввод войск РФ на территорию Украины. Ветеран КГБ вряд ли верил в патриотизм, «защиту русскоязычных в Крыму и на Донбассе», или страдал великоимперскими амбициями. Зато быстро сориентировался, что грабить оккупированные территории – это не «мелочь по карманам тырить», кидать инвесторов-застройщиков или торговать фруктами и овощами.

К слову уже тогда Шнякин попал в расширенный список россиян, против которых ЕС применил санкции в связи с событиями в Украине и в Крыму. Валерий Шнякин пополнил этот список, как и все члены комитетов Совета Федерации ФС РФ по международным делам, обороне и безопасности.

Так Шнякину удалось затеряться среди остальных и избежать дальнейших персональных санкций, ограничившись коллективными.

Понимая, какой лакомый кусочек сам идет в руки с оккупацией, Шнякин дает команду своему зятю Смирнову зарегистрировать ряд различных фирм. Как опытный разведчик, он понимает всю серьезность будущего противостояния между Россией и Украиной, поэтому сразу же положил глаз на оборонные предприятия.

Члену Совета Федерации по обороне и безопасности удалось без проблем договориться с вышестоящими военачальниками о вывозе оборудование с донецкого завода «Топаз».

Госкомпания «Топаз» в Донецке с 1974 года специализировалась на разработке и производству радиотехнических систем и комплексов, средств радиотехнической разведки и комплексов ПВО. Причем, производство носило закрытый цикл. Чего только стоят комплексы «Кольчуга» или «Мандат», стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.

В июне 2014 года на предприятие ворвались боевики батальона «Восток». К тому времени проукраинское руководство завода успело вывезти небольшую часть оборудования и эвакуировать комплекс «Кольчуга». Боевики же изъяли в свою пользу экспериментальное изделие военного назначения «Мандат», автомобили «КрАЗ», которые были оборудованы для установки на них автоматизированной станции «Кольчуга», промышленное оборудование, техническую документацию, электронные носители, программное обеспечение, платы, чипы и много чего другого. Как сообщили украинские СМИ - все награбленное в течении июня-августа 2014 года было вывезено на территорию России.

В нашем распоряжении оказались документы, которые непосредственно подтверждают, что перевозкой оборудования завода «Топаз» занималась сеть компаний Олега Смирнова – зятя Шнякина.

Так, к примеру, ООО «Алмаз-М» оказывало консультационные и информационные услуги. ООО «Нижегородский терминал» занималось транспортировкой, складированием и хранением награбленного. А ООО «Лигал Арт» занималась юридическим сопровождением грабежа.

Фактически, компании зятя Шнякина – Смирнова обеспечили доставку, логистику, юридическое сопровождение, а затем и продажу госструктурам оборудования с завода, естественно за бюджетные деньги.

Судя по представленным документам, краденным разжились Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи и Северо-Кавказское производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс». А плательщиком выступил федеральный бюджет.

Отдельной историей здесь идут комплексы «Мандат» - автоматизированные комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП), стоимость которых уже тогда достигала от 10 млн долларов. В российскую армию они не попали, поскольку комплексы именно украинского производства не значатся в перечне таковых, которые поставлены на вооружение ВС РФ. Да и поверить в то, что наемников и мародеров из батальона «Восток» российское руководство допустило к технике, стоимость которой достигает десятки миллионов долларов, может только очень недалекий человек.

На самом деле в кулуарах Совета Федерации уже давно ходят слухи, что Шнякин за время работы с 2007 года в структурах федерального уровня успел обзавестись полезными связями. Именно их он и использовал при работе сенатором в Комитете по международным делам, а также в Комитете по обороне и безопасности Совфеда.

«Структуры, близкие к Шнякину занимались вывозом оборудования из завода «Топаз». В распоряжении редакции оказалось коммерческое предложение от фирмы Смирнова к ведущим производителям ВПК России о продаже оборудования из Донецка. Но вот комплексы «Мандат» потеряли по дороге. На самом деле Шнякину и еще нескольким членам Совфеда удалось договориться с одной дружественной России страной, куда комплексы были просто проданы» - заявил на условиях анонимности один из помощников высокопоставленного чиновника.

Для России оборонно-промышленный комплекс всегда играл важную роль, представляя собой наиболее высокотехнологичную категорию экспорта. Но и продавать награбленное, как показали последние события, россияне не гнушаться.

К стати, наличием секретной и тайной документации может объясняться и факт частых поездок Шнякина в США и Европу, а также тот факт, что несмотря на санкции, европейцы предпочитают не трогать недвижимость бывшего сенатора в ЕС. Как говориться, мастерство разведчика не пропьешь.

Таможня дает добро

Российские власть имущие быстро поняли, что Шнякин, имея за плечами опыт разведчика и связи в Администрации Президента, может быть весьма полезным.

Именно поэтому, когда в 2014 году срок его полномочий, как сенатора, истек, Шнякина назначают в Федеральную таможенную службу, где он берёт под свой контроль вопросы таможенной политики. Но не столько политики, сколько пристройства наворованного из оккупированных территорий Украины.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с 2014 года практически за два года россияне успели вывезти 12 заводов из временно оккупированной территорий Луганской области и 6 — из временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Из Луганской области оккупантами вывезено оборудование таких предприятий: ЗАО Луганский машиностроительный завод им. Пархоменко, ООО Машиностроительный завод 100, ГП ЦКБ машиностроения Донец, ООО ПОЛИ-ПАК, Луганский завод прокатных валиков, Брянковский рудоремонтный завод, Оборонный завод космической промышленности Юность, Луганский электромашиностроительный завод, Луганский литейно-механический завод, Луганский авиационно-ремонтный завод, ГП Лугутинский научно-производственный валковый комбинат, ЗАО Луганский патронный завод.

Также были разобраны на металлолом и уничтожены еще 11 заводов: ОАО Завод горноспасательной техники Горизонт, Завод по вторичной переработке Вторчермет, Чернухинское вагонное депо, ОАО Луганский литейно-механический завод, ОАО Стахановский ферросплавный комбинат, ООО Луганский завод теплотехнического оборудования, Луганский завод автомобильных клапанов, Завод металлопроката Прокатсервис, ОАО Лугцентрокуз им. Монятовского, Научно-производственный центр Трансмаш, ООО Луганский трубопрокатный завод.

Из Донецкой области россияне вывезли на рф 6 заводов: ОАО Донбасскабель, Харцызский машиностроительный завод, ОАО Завод Точмаш, ГАХК Топаз, Снежнянский машиностроительный завод, ПАО Норд.

В нашу редакцию также попали документы, свидетельствующие о том, что фирмы Олега Смирнова «предоставляли финансовые и консультационные услуги» при перевозке в Россию еще минимум трех украинских предприятий, Документы имеются в распоряжении авторов.

Все эти два года Валерий Шнякин занимался таможней, играя отнюдь не последнюю скрипку в оркестре, но в тоже время выгодно уклоняясь от санкций с помощью подставных фирм своего зятя.

Патриот с аппетитом

Стройка, торговля фруктами и овощами, юридические услуги – это далеко не полный перечень того, чем занимается семейство Шнякиных-Смирновых. Еще одним немаловажным занятием для Валерия Николаевича, или точнее сказать, золотой жилой, стало патриотическое воспитание молодежи.

14 марта 2013 года Валерий Шнякин возглавил приволжское отделение Российского военно-исторического общества. Общероссийское общество сформировалось еще в 2012 году по личному указу Путина, а в 2013 году Шнякин возглавил одну из его ячеек.

И не прогадал. С 2014 года Россия планомерно вкладывала деньги в идеологически правильно патриотическое воспитание молодежи. С началом оккупации Крыма на эти цели из казны РФ ушло более чем, 73 млрд рублей.

Например, в 2016 году бюджет федеральных программ по данной тематике составлял 280 млн рублей, а в 2020 — уже 11,3 млрд, то есть в 40 раз больше.

На нужды патриотической организации выделяли средства и из федерального бюджета, и из регионального. В общей сумме Шянкин на посту попросту прикарманил около 500 млн рублей. А вот в чем заключалось патриотическое воспитание подрастающего поколения – никто понять не мог.

В конце концов, родители юных патриотов и активисты вынуждены были обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить расход средств на некие, довольно туманные цели.

Сам Шнякин обозначал свою работу на этом посту, как стремление к «увеличению доли граждан, у которых основной жизненной ценностью является любовь к Родине, на 8%», а также «сформированного у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, развитого чувства патриотизма и культуры межнационального общения, гражданской ответственности и гражданского долга».

Однако, измерить уровень того или другого не представляется возможным.

По данным проверки Счетной палатой исполнения программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы», из 10 показателей был выполнен только один. Аудиторы также отметили странности обозначенных целей. В частности, в программе должны были участвовать 130% от всех образовательных организаций страны, а проинформировать о ней надо было 200% россиян.

Интересно, что председателем РВИО стал Владимир Мединский, в то время министр культуры Российской Федерации. Так что можно предположить, что на ключевые посты для большого «распила» уже бывший министр набирал своих людей. Но дерибан получился знатный.

Черешенка на торте

Если читатель думает, что с грабежом Донбасса и федерального бюджета России аппетиты Шнякина и его родственников уменьшились – то это отнюдь не так. Мы уже писали выше об индивидуальном предпринимателе Олеге Смирнове, который открыл свое ИП под торговлю фруктами и овощами. Копнув немного глубже, нам удалось узнать, что именно через фирму Смирнова в Москву, и в другие российские города поступают на рынки херсонские фрукты и овощи, а также мелитопольская черешня. При этом, покупает Смирнов, под «крышей» Шнякина у местных фермеров на оккупированных территориях фактически за бесценок.

В свою очередь мы обещаем не упускать из виду одиозного экс-сенатора-КГБиста и его сородичей, а в дальнейших публикациях подробно исследовать тему грабежа не только многострадального Донбасса, но и остальной оккупированной части Украины – тем более, что информация от местных жителей и бизнесменов уже поступает.