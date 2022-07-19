Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что россия будет пытаться сделать этот отопительный сезон для Украины еще более тяжелым и государство должно быть к этому готово.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, ссылаясь на немецкое издание Bild, из-за ограничения поставок газа стоимость электроэнергии будет не только продолжать расти, но ее может и не хватить физически, в Германии все больше городов создают кризисные команды и разработают планы по работе в чрезвычайной ситуации. В Украине, добавляет она, власти уже заявляли о подготовке мобильных электростанций и генераторов, которые можно будет быстро запустить при необходимости.

«Мы все понимаем, чего хочет россия. Одна из стратегий Кремля – это заморозить Украину зимой. Это понимают все. Цена на газ растет», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

По случаю она вспоминает, что после начала интенсивной фазы войны российские войска пытались разбомбить ТЭЦ-6 в Киеве на Троещине, но впоследствии оставили попытки. По словам журналистки, ТЭЦ-6 производит тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского, Шевченковского районов Киева, то есть это полгорода.

«Многие эксперты были удивлены, что рашисты даже не пытались снова разбомбить этот и другие подобные объекты. Но выяснилось, что планы Кремля перенеслись на осень. Почему на осень? Все очень просто, чтобы мы не успели их восстановить», – говорит Екатерина Котенкова.

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