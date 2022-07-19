Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о нововведениях, согласно которым уже с августа купить в Украине антибиотики можно будет только по электронному рецепту.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 августа в стране хотят ввести такое нововведение, чтобы при приобретении антибиотиков обязательно было наличие электронного рецепта», - сообщает Екатерина Котенкова.

То есть, объясняет она, теперь для получения антибиотиков нужно будет сначала обратиться к семейному врачу или к любому другому медучреждению, получить электронный рецепт на действующее вещество, а затем купить лекарства. Журналистка добавляет, что пациент обязательно должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Исключения, отмечает она, предусмотрены только для медучреждений, находящихся на неподконтрольных территориях, но касаются только того, что рецепт может быть бумажным.

«Электронный рецепт на антибиотики – это первый этап внедрения еРецепта на все рецептурные препараты в стране. Для этого уже разработаны 2 законопроекта - №7444, который усилит контроль за продажей лекарств, и №7445, предусматривающий введение ответственности за нарушение порядка их реализации», - говорит Екатерина Котенкова.

В то же время, она отмечает, что это нововведение ставит некоторые ограничения. В частности, говорит журналистка, в условиях войны теперь при необходимости получения рецепта не удастся передать лекарства родственникам, оказавшимся в зоне боевых действий или на неподконтрольных территориях, а в прифронтовых районах из-за нехватки персонала люди вообще могут не получить консультацию и рецепт.

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