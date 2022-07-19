Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
По словам священнослужителя, одним из родов милостыни есть умение прощать. «Если не будете прощать других, то и Отец ваш Небесный не простит вам грехов ваших» (Мк. 11:26), – цитирует Сергей Экшиян слова Господа.
Кроме того, добавляет он, важны также умения заботиться о других и делиться с ними, что является характеристиками христианина. К тому же, подчеркивает протоиерей, человек должен помогать и жертвовать другим, помня, что перед судом Божьим когда-нибудь предстанет каждый.
«Верующему человеку очень сложно пройти мимо нуждающегося человека. Для того, чтобы не проходить мимо нужна привычка. Надо обязательно смотреть по сторонам и обращать внимание на тех людей, которые нуждаются», - объясняет Сергей Экшиян.
Также он советует всегда иметь при себе какие-то мелкие деньги, чтобы давать их нуждающимся и не попадать в ситуации, когда приходится извиняться перед человеком за то, что тебе нечем с ним делиться.
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