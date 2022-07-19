Об этом пишет Национальная библиотека Украины для детей на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Многое горе принесла на украинскую землю кровопролитная война. От вооруженной агрессии России пострадали миллионы граждан, среди которых есть и работники Национальной библиотеки Украины для детей. Некоторым из библиотекарей, кто находился в оккупации, нанесен серьезный материальный и моральный вред.

Коллектив НБУ для детей искренне благодарит наших многолетних друзей – Фонда Николая Томенко «Рідна країна» за то, что они в очередной раз протянули руку помощи. Партнеры передали библиотекарам – жителям пострадавших территорий – гуманитарную помощь от Греческо-украинской палаты (Акис Бугас).

Творить добро и чудеса легко. Итого к победе.