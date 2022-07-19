Киев и Харьков – это голова и сердце Украины, это удар по двум ключевым центрам, - Руслан Бизяев

Политолог Руслан Бизяев заявил, что сначала российское руководство не планировало длительной войны с Украиной, оно рассчитывало на блицкриг и даже не обеспечило части топливом и продовольствием.