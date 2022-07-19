Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
В течение данного запрета государственными инспекторами по охране окружающей среды Полесского округа:
- к административной ответственности в виде штрафов привлечены 177 человек;
- рассчитаны убытки на общую свыше 250 тысяч гривен;
- 9 дел передано в судебные органы;
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- изъято почти 5000 метров запрещенных орудий ловли (сеток).
Несмотря на завершение нерестового периода, государственные инспекторы по охране окружающей среды Госэкоинспекции будут продолжать проводить рейдовые мероприятия с целью охраны окружающей среды от браконьеров.