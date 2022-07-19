Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Если наше государство и дальше будет ждать, когда оживет рынок труда, то он никогда не оживет. Та помощь, которую дают нам наши партнеры, дай Бог, будет покрывать 20% потребностей в бюджете. Здесь спасет только мобилизационная экономика», - отметил Тарас Загородний.
По словам эксперта, во избежание проблемы безработицы нужно адаптировать экономику и государство в целом к военному положению: поставить страну на военные рельсы.
«Государство должно в ручном режиме обеспечивать занятость. Для этого должен быть создан военный кабинет, где будут определяться направления, необходимые Украине, а сейчас приоритет – обеспечение армии», - подчеркнул Тарас Загородний.
Как отметил политолог, также должны быть обеспечены меры по блокированию утечки валюты за границу, а в некоторых позициях импорт в Украину вообще должен быть прекращен.
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«Речь идет, например, о люксовых товарах или элитном алкоголе, который сейчас совсем не работает на войну», - сказал Тарас Загородний.
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