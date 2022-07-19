Политолог Тарас Загородний рассказал, что для устранения безработицы украинская экономика должна встать на военные рельсы.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Если наше государство и дальше будет ждать, когда оживет рынок труда, то он никогда не оживет. Та помощь, которую дают нам наши партнеры, дай Бог, будет покрывать 20% потребностей в бюджете. Здесь спасет только мобилизационная экономика», - отметил Тарас Загородний.

По словам эксперта, во избежание проблемы безработицы нужно адаптировать экономику и государство в целом к ​​военному положению: поставить страну на военные рельсы.

«Государство должно в ручном режиме обеспечивать занятость. Для этого должен быть создан военный кабинет, где будут определяться направления, необходимые Украине, а сейчас приоритет – обеспечение армии», - подчеркнул Тарас Загородний.

Как отметил политолог, также должны быть обеспечены меры по блокированию утечки валюты за границу, а в некоторых позициях импорт в Украину вообще должен быть прекращен.

«Речь идет, например, о люксовых товарах или элитном алкоголе, который сейчас совсем не работает на войну», - сказал Тарас Загородний.

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