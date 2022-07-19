Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал о двух ротациях ПДМШ на Востоке.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает Геннадий Друзенко, если говорить сухими цифрами, то за первую ротацию ПДМШ было 506 пациентов, а за вторую – 256, но в этой ротации цифра, очевидно, будет выше. Тем не менее, подчеркивает он, за статистикой стоят живые люди.

«Это чья-то жизнь, это родные, близкие, те, кто их любит и кого они любят, здесь целая микровселенная. Никогда не забуду в первой ротации молодого бойца, у которого трижды останавливалось сердце, и он переживал клиническую смерть. Только благодаря нашим врачам его не отпустили преждевременно на тот свет. Этот юноша, как оказалось, праздновал День рождение. Теперь он его празднует дважды, потому что действительно дважды родился в тот же день», – рассказывает Геннадий Друзенко.

В целом же, констатирует он, у ПДМШ было две ротации на Востоке с 26 февраля и до середины апреля, это была активная работа в самых горячих точках Киевщины и Житомирщины. К тому же, отмечает Геннадий Друзенко, генерал Залужный наложил на его обращение положительную резолюцию и теперь ПДМШ является частью сил обороны Украины и официально вовлечен в оказание медицинской помощи бойцам сил обороны и гражданскому населению в зоне боевых действий.

«Раньше мы воевали за право просто помогать нуждающимся в этой помощи, слава Богу, эта проблема решена. Теперь мы такое же подразделение, только гражданское, работающее на добровольческих началах», - объясняет Геннадий Друзенко.

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