Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

«Много цивильных людей, но я не могу сделать для них никакого исключения: они всё равно идут по одной линии и проходят общую подготовку. Если я вижу, что человек в команде лишний, то он сразу получает другие квалификации», - отметил «Харлей».

Как отметил эксперт, очень часто к ним приходят белорусские добровольцы, но они тренируются точно так же, как и остальные: правила для подготовки для всех одинаковые.

«Они должны понимать, что если нет команды – воевать невозможно. Мы идём на очень высокий уровень», - сказал «Харлей».

Как отметил инструктор, все бойцы проходят специальные уроки по психологии, а также по слаженной работе в команде, потому что на войне очень важно чувствовать каждого участника военной группы – это всё единый организм.

Как сообщала Politeka, политолог Александр Кочетков заявил, что нужно переводить Украину на военные рельсы.

Также Politeka публиковала слова Алексея Куща: Мы видит Третью негласную мировую войну, которая проводится в основном экономическими методами.