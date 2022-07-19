Ни при Горбачеве, ни при Ельцине российская армия не несла таких потерь, как при Путине.

Как пишет Знай, журналисты решили посчитать потери Кремля при вторжении в Украину по состоянию на середину июля. Цифра историческая: потери российской армии переваливают за 20 миллиардов долларов.

Потери в Афганистане за 10 лет

До вторжения путинских войск в Украину многие пересматривали по несколько раз киношную трагедию про войну в Афганистане под названием "Девятая рота". Один из главных персонажей, которого играл Алексей Серебряков в роли советского капитана-разведчика запомнился зрителям фразой: "За всю историю никто и никогда не сумел захватить Афганистан… Никто и никогда".

Об этом капитан рассказывал молодым бойцам-салагам, которых советское руководство бросило на захват Афганистана. Чем обернулось это самодурство руководителей СССР, мы знаем не понаслышке. Война длилась с 1979 по 1989 год. За эти 10 лет потери советских войск составили более 14 тысяч человек.

Потери в боевой авиации составили около 320 вертолетов. Количество сбитых советских самолетов составило около 118 бортов. Что касается танков, то за время афганской войны СССР лишился 147 боевых машин. И это за 10 лет!

Общие финансовые расходы СССР на войну в Афганистане составили порядка 30 миллиардов рублей. Эти данные вместе с аналитическими таблицами в далеком 2010-м году впервые обнародовал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. Запомним эту цифру: 30 миллиардов рублей по состоянию на 1989-й год.

Потери РФ в Украине за 4 месяца

Согласно официальным данным, которые публикует Министерство обороны Украины и Генштаб, всего за 4 месяца попыток российской армии захватить маленькую, но гордую Украину, потери РФ выглядят таким образом (по состоянию на 12 июля):

Потери личного состава – 37, 470

Потери боевых бронированных машин – 3829 (1600 из них – танки)

Потери артиллерийских систем – 838

Средства ПВО – 109

Самолеты – 217

Вертолеты – 188

Беспилотники (во время афганской войны их еще не было) – 676

Корабли/катера (во время афганской войны не применялись) – 15

Автомобили, автоцистерны, колесная техника – 2699

Сколько это в деньгах

А теперь попытаемся прикинуть суммы затрат Путина на войну в Украине. И мы считаем только суммы по технике – в России, в отличие от Европы и США, не считают средств на подготовку одного танкиста или одного боевого пилота – там важна стоимость одной единицы техники, а не стоимость подготовки одного члена экипажа танка, самолета или пехотинца. Именно поэтому в РФ и обозначают погибших военных высшего класса, как "без вести пропавший".

Итак, начнем подсчитывать стоимость военной техники и боеприпасов, которые Путин потерял в Украине.

Только по предварительным данным, россияне выпустили по территории Украины 235 ракет "Калибр". Сайт Military Russia оценивает стоимость одной такой ракеты в 6,5 миллионов долларов. В итоге получаем сумму в полтора миллиарда долларов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов завлял, что с начала вторжения России в Украину со стороны РФ по территории Украины было выпущено 626 "Искандеров" и "Калибров". Стоимость "Калибров" мы посчитали, их количество (ориентировочное) тоже знаем. Следовательно, если из цифры 626 вычесть 235 "Калибров", получим 391 "Искандер". Стоимость одного "Искандера" составляет 3 миллиона долларов. В итоге получаем 705 миллионов долларов.

Плюсуем сюда стоимость ракетных ударов по Днепру только за 16 июля: глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук сообщил, что эта цифра составила 13 миллионов долларов.

Недавние ракетные удары РФ по Киеву обошлись Путину в 80 миллионов долларов.

Лишь одна потеря флагманского ракетного крейсера "Москва" обошлась Путину в 750 миллионов долларов. До потери этого судна в его ремонт вложили порядка 30 миллиардов рубелей. И это по нынешнему курсу. В Афганистане по старому курсу потеряли аналогичную сумму.

Теперь возьмем российские военно-транспортные самолеты ИЛ-76, которые в количестве двух штук были уничтожены ВСУ вместе с десантом при попытке вторжения в Украину. Стоимость лишь одного самолета составляет 86 миллионов долларов. Умножаем на два и получаем 172 миллиона долларов.

Далее – большой десантный корабль "Саратов", уничтоженный украинскими защитниками. Он оценивается в 75 миллионов долларов. И это мы не считаем количество бронированных машин, которые могли находится на его борту.

Берем во внимание и бронированную технику. Выше мы уже показывали, сколько Путин потерял в Украине танков, БМП, БРДМ, МТ-ЛБ и прочих колесно-гусеничных боевых единиц – их количество составляет 3829 единиц. Посчитаем только танки. За расчетную единицу берем Т-90М. Именно этими машинами хвастался Путин, отправляя их в первый и последний марш-бросок в конце февраля.

Стоимость одной такой гусеничной машины составляет порядка 2,5 миллиона долларов. И это без экспортных "примочек". В итоге получаем сумму в 4 миллиарда долларов. И это только на танках.

Не остались в стороне Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн, которые также были сбиты украинскими силами. Общая сумма лишь этих единиц переваливает за 80 миллионов долларов.

Отметим и еще один важный момент по российским вертолетам: всего за 5 дней ВСУ уничтожили несколько КА-52 на общую сумму 64 миллиона долларов.

Нельзя обойти вниманием и уничтоженные российские зенитно-ракетные комплексы россиян "Панцирь-С1". Официально сообщалось минимум, о трех единицах этой современной российской техники. Каждый зенитно-пушечный комплекс оценивается в 15 миллионов долларов. Умножаем на три и получаем 45 миллионов долларов.

Беспилотники "Орлан" – это семечки для украинской ПВО. Лишь на протяжении 1 мая силы Украины сбили 10 таких бортов. Каждый из них оценивается в 80 - 120 тысяч долларов. Возьмем среднюю сумму – 95 тысяч. Умножаем на 10 и получаем 950 тысяч долларов лишь за один день.

О количестве "консервных банок" в виде российских БМП, БМД, МТ-ЛБ, Уралов и Камазов – промолчим. Это просто расходный материал для Кремля, собственно, как и экипажи этих боевых транспортных средств.

При этом, Бюро инвестиционных программ отмечало, что военные затраты РФ при вторжении в Украину по состоянию на 11 июля составляли 24,58 миллиардов долларов.

Итог

К чему мы вспомнили в начале материала слова капитана из "Девятой роты", который говорил молодым бойцам, что Афганистан никто и никогда не захватывал.

Дело в том, что Украина на сегодняшний день имеет полное право заявить: с недавних пор Украинский народ никто и никогда не сможет захватить… Никто и никогда!

Посвящается всем тем, кто защищает Украину. Всем тем, кто отдал свои жизни ради нашего мира, ради наших детей и семей. Всем тем, кто держит оборону, кто бьет российских варваров и гонит путинских захватчиков с Украинской земли.